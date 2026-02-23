Cáceres incluye un tercer festejo taurino en el nuevo contrato: habrá dos corridas de toros y una novillada con picadores

El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a licitación la gestión y explotación de la plaza de toros Era de los Mártires para las temporadas 2026 y 2027, mediante una concesión de servicios con un presupuesto base de 160.000 euros (sin impuestos) y un plazo de ejecución de dos años.

La nueva convocatoria supone un salto respecto al contrato anterior, cuya cuantía establecida era de 40.000 euros, según la referencia manejada por este diario. En esta licitación, el valor estimado del contrato se ha situado en 841.200 euros, de acuerdo con la documentación publicada.

El contratista deberá ofrecer un número mínimo de tres festejos durante la temporada: dos corridas de toros a celebrar en la Feria de San Fernando y una novillada con picadores que podría ser en cualquiera de las festividades de la ciudad (se añaden San Miguel y San Jorge). Podrá proponer otros espectáculos distintos a los anteriores o ampliar el número mínimo, que quedará condicionado a la previa autorización del ayuntamiento.

Por su parte, el ayuntamiento podrá celebrar cualquier tipo de actividad artística, cultural, cívica o social cuya organización pueda interesarle, bien directamente o cediéndola a otras personas. El pliego también establece los precios máximos de las localidades para los festejos. Para las corridas de toros, irán desde los 30 euros en palcos (para jubilados y desempleados) hasta los 105 (en barrera). Los palcos VIP tendrán un coste máximo de 1.100 euros. Para la novillada con picadores, el coste se reduce a la mitad.

Los licitadores propondrán en su oferta la composición de los toreros que integrarán los carteles en los festejos, donde deberán participar las primeras figuras del toreo. También deberán propone una relación de las ganaderías que podrán ser lidiadas, que también deberán ser de reconocido prestigio.

A los efectos de la valoración de ofertas, se considerarán la siguiente clasificación de los matadores de toros. En la categoría A se encuentran Roca Rey, Alejandro Talavante, Emilio de Justo, Morante de la Puebla, José María Manzanares, Tomás Rufo, Juan Ortega, Pablo Aguado, Daniel Luque y José Tomás. En la B están Miguel Ángel Perera, Sebastián Castella, Antonio Ferrera, Borja Jiménez, Ginés Marín, Marco Pérez, José Garrido, Manuel Escribano, El Cid, Diego Urdiales, Paco Ureña, Cayetano, Curro Díaz, Jairo Miguel y otros novilleros extremeños que tomaran la alternativa en el trascurso del año anterior. En la C están los toreros que en la temporada anterior al festejo torearan, al menos, diez corridas en España y Francia en plazas de primera o segunda categoría. Como novilleros, se recogen El Mene, Javier Zulueta, Julio Méndez, Tomás Bastos, Olga Casado, David Gutiérrez y Darío Romero.

Cáceres recuperó los toros en 2024 tras una rehabilitación in extremis de la plaza de toros, que había pasado cinco años cerrada. Lo hizo de la mano de la empresa Lances de Futuro, que ya se quedó con el anterior concurso público. Celebró cuatro festejos taurinos en los últimos dos años y la aceptación fue enorme: logró tres llenos. Todas las citas fueron en la Feria de San Fernando y hasta Cáceres se desplazaron figuras de primer nivel como Morante de la Puebla, Roca Rey, Emilio de Justo, Juan Ortega o Alejandro Talavante. Esta misma empresa sigue creciendo de forma exponencial y ha logrado quedarse con la gestión de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.