Cáceres se promocionará en Lisboa para atraer turismo y celebrar su 40 aniversario como Ciudad Patrimonio

Primero fue Madrid, y ahora será Lisboa. Cáceres se promocionará, tal y como hizo en Fitur, en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo de Lisboa. Llevará la misma campaña realizada por el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La estrategia presentará todos los recursos turísticos de nuestra ciudad, como su gastronomía, su agenda cultural y el proyecto de capitalidad europea de la cultura.

La presentación tendrá lugar el próximo 25 de febrero en el marco de la feria lisboeta y correrá a cargo del concejal de Turismo, Ángel Orgaz, quien será el encargado de exponer ante profesionales del sector y medios especializados la estrategia turística diseñada para este año.

Sobre ello, el propio Orgaz subraya que “esta acción de promoción en la capital portuguesa es fruto de la apuesta de la concejalía de Turismo de reforzar la proyección internacional de Cáceres y atraer a un mayor número de visitantes extranjeros. Y el mercado portugués es estratégico por su proximidad geográfica y por los vínculos históricos, culturales y turísticos existentes entre ambos territorios”.

Primera vez

Además, añade que será la primera vez que la ciudad acuda a esta feria internacional en Lisboa, una presencia que permitirá estrechar aún más los lazos con Portugal y aprovechar las oportunidades de colaboración turística con el país vecino. “Es una oportunidad para presentar ante Portugal nuestra ciudad como Ciudad Patrimonio de la Humanidad en su cuarenta aniversario, pero también los muchos recursos culturales y gastronómicos que ofrecemos”, indica.

En la feria se volverá a proyectar el vídeo promocional titulado 'Cáceres, el legado continúa’, eje central de la presentación. Esta proyección recorre el recinto intramuros, sus palacios, iglesias y conventos, la muralla almohade y su red de torres visitables, así como los principales recursos culturales y museísticos, la programación de festivales internacionales y celebraciones de gran arraigo como la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Durante la presentación, el concejal de Turismo pondrá énfasis en que esta efeméride no solo conmemora un reconocimiento internacional, sino que supone una oportunidad para proyectar una ciudad moderna, comprometida con la conservación de su legado histórico y preparada para seguir creciendo como destino cultural y experiencial.

Para finalizar, Orgaz destacó que Lisboa no será la única ciudad europea en la que el Ayuntamiento de Cáceres se promocionará, puesto que ya se trabaja para consolidar la presencia de la ciudad en los principales escaparates turísticos nacionales e internacionales, reforzando su posicionamiento en mercados prioritarios y fortaleciendo las relaciones con profesionales y prescriptores del sector.