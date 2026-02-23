El acuerdo de conformidad tendrá que ratificarse en sede judicial el próximo 5 de marzo
Caso Hinojal: 20 años de prisión para el alguacil que confesó el asesinato de un vecino
El acuerdo de conformidad incluye: 18 años de cárcel por asesinato con alevosía, además de un año por hurto y otro por estafa
El juicio por el asesinato de Vicente Sánchez, -vecino de 79 años del municipio cacereño de Hinojal, a manos del autor confeso: el que fuera alguacil del ayuntamiento José María Lindo- se cerrará mediante un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía de Cáceres, la acusación particular y la defensa, que tendrá que ser ratificado por el acusado el próximo 5 de marzo en una vista oral en la Audiencia Provincial.
El autor confeso, alguacil municipal que fue detenido con 55 años, permanece en prisión provisional desde marzo de 2024 y ha aceptado los hechos tras la confesión analógica que realizó en su momento, durante la investigación policial.
20 años de cárcel
El acuerdo prevé una condena total de 20 años de cárcel, distribuidos en 18 años por asesinato con alevosía, un año por un delito de hurto y otro por estafa, además de responsabilidad civil a favor de los familiares de la víctima. La acusación particular está representada por los hermanos de Vicente Sánchez.
El abogado de la acusación particular Telesforo Merino Merino ha expresado a el Periódico Extremadura que aunque la propuesta de acuerdo ha sido firmada por todas las partes, aún no ha sido ratificado por el acusado, trámite que se llevará a cabo en la vista del próximo 5 de marzo.
Merino destaca que nunca llegó a formalizarse la solicitud la prisión permanente revisable, aunque sí se incluyó inicialmente en el escrito de acusación por la vulnerabilidad de la víctima, "dada su edad y sus patologías".
Enero de 2024
El crimen ocurrió en enero de 2024 en Hinojal, un municipio de poco más de 400 habitantes. Vicente Sánchez desapareció tras retirar una suma de dinero del banco y su cuerpo fue localizado enterrado en un paraje cercano al pueblo semanas después. La investigación identificó como responsable a José María Lindo Magdaleno, alguacil municipal, quien confesó haber asesinado a la víctima para apoderarse de 2.000 euros y realizar operaciones fraudulentas con sus cuentas.
El hecho conmocionó a la localidad por la relación de confianza entre la víctima y su asesino confeso, quien incluso participó inicialmente en las labores de búsqueda. Con la aceptación de los hechos y la ratificación del acuerdo, se evita la celebración de un juicio con jurado popular, permitiendo cerrar el caso de manera rápida.
La detención del alguacil aclaró los principales escollos de la causa porque reconoció los hechos ante la jueza del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Cáceres, que decretó su ingreso en prisión provisional y levantó el secreto de sumario.
De esta forma, la Guardia Civil hizo público que el detenido aseguró en sus declaraciones "haber estrangulado a Vicente y haberse quedado con una suma de 2.000 euros que el fallecido había retirado de un cajero el mismo día de su muerte".
El cuerpo se halló en una finca a 2 kilómetros del pueblo tras un mes de la desaparición de la víctima.
La defensa del alguacil, que en inicio ejerció la letrada Joana Sánchez, alegó que el asesino confeso padecía un problema de ludopatía, así como su atenuante por confesión.
