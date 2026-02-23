Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

El acuerdo de conformidad tendrá que ratificarse en sede judicial el próximo 5 de marzo

Caso Hinojal: 20 años de prisión para el alguacil que confesó el asesinato de un vecino

El acuerdo de conformidad incluye: 18 años de cárcel por asesinato con alevosía, además de un año por hurto y otro por estafa

Galería | Imágenes de archivo de la localización del cuerpo en una zona rural de Hinojal, donde se buscaba a Vicente.

Galería | Imágenes de archivo de la localización del cuerpo en una zona rural de Hinojal, donde se buscaba a Vicente.

Ver galería

Galería | Localizan un cuerpo sin vida en una zona rural de Hinojal, donde se buscaba a Vicente /

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El juicio por el asesinato de Vicente Sánchez, -vecino de 79 años del municipio cacereño de Hinojal, a manos del autor confeso: el que fuera alguacil del ayuntamiento José María Lindo- se cerrará mediante un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía de Cáceres, la acusación particular y la defensa, que tendrá que ser ratificado por el acusado el próximo 5 de marzo en una vista oral en la Audiencia Provincial.

El autor confeso, alguacil municipal que fue detenido con 55 años, permanece en prisión provisional desde marzo de 2024 y ha aceptado los hechos tras la confesión analógica que realizó en su momento, durante la investigación policial.

20 años de cárcel

El acuerdo prevé una condena total de 20 años de cárcel, distribuidos en 18 años por asesinato con alevosía, un año por un delito de hurto y otro por estafa, además de responsabilidad civil a favor de los familiares de la víctima. La acusación particular está representada por los hermanos de Vicente Sánchez.

El abogado de la acusación particular Telesforo Merino Merino ha expresado a el Periódico Extremadura que aunque la propuesta de acuerdo ha sido firmada por todas las partes, aún no ha sido ratificado por el acusado, trámite que se llevará a cabo en la vista del próximo 5 de marzo.

Merino destaca que nunca llegó a formalizarse la solicitud la prisión permanente revisable, aunque sí se incluyó inicialmente en el escrito de acusación por la vulnerabilidad de la víctima, "dada su edad y sus patologías".

Enero de 2024

El crimen ocurrió en enero de 2024 en Hinojal, un municipio de poco más de 400 habitantes. Vicente Sánchez desapareció tras retirar una suma de dinero del banco y su cuerpo fue localizado enterrado en un paraje cercano al pueblo semanas después. La investigación identificó como responsable a José María Lindo Magdaleno, alguacil municipal, quien confesó haber asesinado a la víctima para apoderarse de 2.000 euros y realizar operaciones fraudulentas con sus cuentas.

Noticias relacionadas y más

El hecho conmocionó a la localidad por la relación de confianza entre la víctima y su asesino confeso, quien incluso participó inicialmente en las labores de búsqueda. Con la aceptación de los hechos y la ratificación del acuerdo, se evita la celebración de un juicio con jurado popular, permitiendo cerrar el caso de manera rápida.

La detención del alguacil aclaró los principales escollos de la causa porque reconoció los hechos ante la jueza del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Cáceres, que decretó su ingreso en prisión provisional y levantó el secreto de sumario.

De esta forma, la Guardia Civil hizo público que el detenido aseguró en sus declaraciones "haber estrangulado a Vicente y haberse quedado con una suma de 2.000 euros que el fallecido había retirado de un cajero el mismo día de su muerte".

El cuerpo se halló en una finca a 2 kilómetros del pueblo tras un mes de la desaparición de la víctima.

La defensa del alguacil, que en inicio ejerció la letrada Joana Sánchez, alegó que el asesino confeso padecía un problema de ludopatía, así como su atenuante por confesión.

TEMAS

  1. El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
  2. La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
  3. Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
  4. Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras
  5. Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse
  6. El colegio de Cáceres que ha ganado un premio a la innovación a nivel nacional
  7. La calle de Cáceres de un hombre de bien donde llaman por su nombre a las mascotas
  8. El barrio de Cáceres que levantó sus casas gracias a piedras traídas con grandes poleas desde La Montaña

Caso Hinojal: 20 años de prisión para el alguacil que confesó el asesinato de un vecino

Caso Hinojal: 20 años de prisión para el alguacil que confesó el asesinato de un vecino

Cáceres incluye un tercer festejo taurino en el nuevo contrato: habrá dos corridas de toros y una novillada con picadores

Cáceres incluye un tercer festejo taurino en el nuevo contrato: habrá dos corridas de toros y una novillada con picadores

Muere en Cáceres Dylor, mujer referente en el mundo de la caza y Condesa viuda de Trespalacios

Muere en Cáceres Dylor, mujer referente en el mundo de la caza y Condesa viuda de Trespalacios

El futuro reclamo turístico con nueve siglos de historia que ya se está acondicionando en Cáceres

'Paradiso', el nuevo punto de encuentro LGTBI en Cáceres, se inaugura el 7 de marzo

'Paradiso', el nuevo punto de encuentro LGTBI en Cáceres, se inaugura el 7 de marzo

¿Por qué le gusta tanto a Cáceres el sushi? Otro nuevo restaurante especializado se prepara para abrir

¿Por qué le gusta tanto a Cáceres el sushi? Otro nuevo restaurante especializado se prepara para abrir

Cáceres se promocionará en Lisboa para atraer turismo y celebrar su 40 aniversario como Ciudad Patrimonio

Cáceres se promocionará en Lisboa para atraer turismo y celebrar su 40 aniversario como Ciudad Patrimonio

Antonio Pariente, párroco de Cáceres: "Implementación del sínodo de la sinodalidad"

Antonio Pariente, párroco de Cáceres: "Implementación del sínodo de la sinodalidad"
Tracking Pixel Contents