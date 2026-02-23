Caso Hinojal: 20 años de prisión para el alguacil que confesó el asesinato de un vecino

El juicio por el asesinato de Vicente Sánchez, -vecino de 79 años del municipio cacereño de Hinojal, a manos del autor confeso: el que fuera alguacil del ayuntamiento José María Lindo- se cerrará mediante un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía de Cáceres, la acusación particular y la defensa, que tendrá que ser ratificado por el acusado el próximo 5 de marzo en una vista oral en la Audiencia Provincial.

El autor confeso, alguacil municipal que fue detenido con 55 años, permanece en prisión provisional desde marzo de 2024 y ha aceptado los hechos tras la confesión analógica que realizó en su momento, durante la investigación policial.

20 años de cárcel

El acuerdo prevé una condena total de 20 años de cárcel, distribuidos en 18 años por asesinato con alevosía, un año por un delito de hurto y otro por estafa, además de responsabilidad civil a favor de los familiares de la víctima. La acusación particular está representada por los hermanos de Vicente Sánchez.

El abogado de la acusación particular Telesforo Merino Merino ha expresado a el Periódico Extremadura que aunque la propuesta de acuerdo ha sido firmada por todas las partes, aún no ha sido ratificado por el acusado, trámite que se llevará a cabo en la vista del próximo 5 de marzo.

Merino destaca que nunca llegó a formalizarse la solicitud la prisión permanente revisable, aunque sí se incluyó inicialmente en el escrito de acusación por la vulnerabilidad de la víctima, "dada su edad y sus patologías".

Enero de 2024

El crimen ocurrió en enero de 2024 en Hinojal, un municipio de poco más de 400 habitantes. Vicente Sánchez desapareció tras retirar una suma de dinero del banco y su cuerpo fue localizado enterrado en un paraje cercano al pueblo semanas después. La investigación identificó como responsable a José María Lindo Magdaleno, alguacil municipal, quien confesó haber asesinado a la víctima para apoderarse de 2.000 euros y realizar operaciones fraudulentas con sus cuentas.

El hecho conmocionó a la localidad por la relación de confianza entre la víctima y su asesino confeso, quien incluso participó inicialmente en las labores de búsqueda. Con la aceptación de los hechos y la ratificación del acuerdo, se evita la celebración de un juicio con jurado popular, permitiendo cerrar el caso de manera rápida.