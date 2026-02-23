La Diputación de Cáceres llama a reforzar la colaboración institucional para impulsar el turismo de interior

La Diputación de Cáceres ha llamado a reforzar la colaboración entre administraciones públicas y sector empresarial para impulsar el turismo de interior como herramienta de desarrollo económico y cohesión territorial. Así lo ha señalado su presidente, Miguel Ángel Morales, durante la celebración del IV Aniversario de la Asociación Ibérica de Turismo de Interior (AITI), celebrado en Castelo Branco.

En un encuentro en el que han participado responsables institucionales y representantes del sector turístico, ha apelado a centrar la acción política en resultados concretos que repercutan en la ciudadanía. "A veces los políticos participamos en muchos actos, estamos en numerosos eventos y en los medios de comunicación, pero debemos preguntarnos qué beneficios reales tiene todo ello para los ciudadanos", ha señalado.

Tejido empresarial vinculado

Durante su intervención, ha destacado el papel del tejido empresarial vinculado al turismo de interior, al que ha definido como un motor capaz de generar empleo, aportar estabilidad y contribuir a fijar población en zonas con menor densidad demográfica. "Detrás de estas iniciativas hay empresarios y empresarias ilusionados en desarrollar su tierra y en crear riqueza en el entorno en el que vivimos", ha afirmado.

Miguel Ángel Morales, durante su intervención. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Asimismo, ha subrayado que las administraciones —locales, autonómicas y estatales— deben respaldar estas iniciativas y facilitar su desarrollo. "Nuestra responsabilidad como representantes públicos es clara: trabajar cada día para mejorar la vida de la gente", ha indicado.

Mismas oportunidades

En el ámbito territorial, ha defendido que los municipios del interior deben contar con las mismas oportunidades que las grandes capitales. "Puede haber más población en grandes ciudades, pero quienes viven en nuestros pueblos y comarcas tienen los mismos derechos y merecen la misma atención", ha añadido.

También ha puesto el acento en la necesidad de mejorar las conexiones y eliminar barreras administrativas que dificultan la puesta en marcha de proyectos empresariales y turísticos, especialmente en zonas próximas a la frontera. En este contexto, ha apuntado al potencial de las iniciativas conjuntas entre territorios para aprovechar recursos naturales y patrimoniales compartidos, así como al impulso del turismo cultural y religioso.

Voluntad

Por último, ha reiterado la voluntad de la institución provincial de continuar trabajando de forma coordinada con ayuntamientos, cámaras municipales, universidades y sector privado para promover proyectos que generen oportunidades en el territorio. "Las instituciones públicas estamos para sumar, colaborar y abrir caminos que ayuden a que nuestros ciudadanos tengan más oportunidades", ha concluido.

A la cita también acudió la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, quien defendió el turismo de interior como un motor de desarrollo para los pueblos. Ha recordado que Extremadura y Portugal mantienen una relación económica sólida, señalando que "exportamos casi un 20% a Portugal e importamos casi un 20% de Portugal", lo que evidencia una alianza natural entre ambos territorios. En su intervención, ha apuntado también los desafíos que afronta el interior: "Falta de movilidad, falta de accesibilidad, falta de gente, despoblación". Frente a ello, ha apelado a la acción: "Se pueden decir cosas muy bonitas, pero se tienen que hacer las cosas".