Emilio Arroyo, docente de Cáceres: "Extremadura en la escuela: florecimiento, olvido y revitalización"

Después de 37 años de ejercicio profesional docente, como maestro en la educación pública en Extremadura, desde la atalaya de mi reciente jubilación y con una visión retrospectiva del tema que abordo, permítanme decir que atrás quedan aquellos impulsores de la Semana de Extremadura en la Escuela, atrás quedan aquellas concentraciones regionales o comarcales que, alrededor del centro de interés “Extremadura”, la bandera, sus símbolos y señas de identidad, los escolares extremeños y todas las comunidades educativas se detenían, por unos días, a dar a conocer a los alumnos las grandezas de una tierra, por una parte, olvidada, vilipendiada, atacada y lo que es peor, por otra parte, dejada de la mano del poder político.

Atrás quedan esas manifestaciones regionales del Día de Extremadura, esos encuentros en la muy noble ciudad de Trujillo, esas manifestaciones reivindicativas con pancarta en mano, siempre apoyada en los tres colores, enarbolando la verde, blanca y negra, pidiendo igualdad de trato, solicitando y reivindicando lo justo y necesario para esta tierra, la nuestra “Extremaura”. Quizás todo fue orquestado, quizás una mano “negra”, desde los bastidores y moviendo muy bien los hilos, hizo que toda esa explosión de extremeñismo se fuera disipando porque no interesaba, no interesaba mover conciencias, no interesaba despertar, no era razonable, a ojos de algunos, que el pueblo levantara la voz más de lo normal, que la protesta y revuelta adquiriera la tonalidad de normalidad y se llegara a pensar que era mejor que las masas estuvieran amansadas y así doblegar y callar al pueblo.

Regionalismo

En aquellos años, a decir verdad, el poco regionalismo político que había en Extremadura, comenzaba a estar en las instituciones, ya la voz del extremeñismo no solo encontraba altavoz en la calle, ya esa voz llegaba a la Asamblea de Extremadura y al diario de sesiones, ya no se podía ocultar esa presencia para lo cual se hizo necesario “fumigar” esas manifestaciones que con el paso del tiempo podrían poner en la cuerda floja al poder, podían hacer tambalear las estructuras, que desde diferentes ámbitos, se habían montado y de seguir la tendencia de defensa del extremeñismo, esas estructuras podían decaer. Claro, y así lo entiendo yo, que pudo ser orquestado.

Fotogalería | El colegio María Auxiliadora de Cáceres visita El Periódico Extremadura / Pablo Parra

De un florecimiento regionalista pasamos a una sequía de extremeñismo y las Semanas de Extremadura en la Escuela decayeron, las concentraciones del Día de Extremadura desaparecieron por arte de magia, se perdió todo el sentido reivindicativo, ya no se podía protestar pues podía enfadarse el poder nacional; las señas de identidad se fueron perdiendo, nuestros escolares ajenos a su tierra, pues su Semana quedó reducida a un día y poco más y dando gracias siempre a ese pequeño grupo de maestros, que siendo extremeños, sentían y amaban la tierra y querían inculcar ese mismo amor a sus discentes, pero nunca para adiestrarlos, sino para despertarlos del letargo y presentarles a la Extremadura real, sin carga ideológica.

Pero el ataque, o al menos la no difusión de las señas de identidad de esta tierra, no solo ha venido, de esa mano “negra”, entiendan el carácter peyorativo de la palabra, sino que también las instituciones políticas no han alardeado de extremeñismo más que en lo que el protocolo les exige y siempre reduciéndolo a la mínima expresión como poner la v. b y n. en los actos, algún que otro izado de bandera, cantar el himno, relativamente en pocas ocasiones y poco más.

Hasta los partidos que han sustentado el poder, todos partidos nacionales, parecen huir de la tricolor extremeña. No hay que fijarse más que en su publicidad, cartelería, en sus slogans, lemas o consignas, para no encontrar algún atisbo que huela a la tierra y por el contrario, sobresaltan los colores partidarios en una gama multicolor desde el rojo, pasando por el azul, el verde o el morado, difuminado los nuestros. El día de Extremadura ha quedado reducido al acto “exclusivo”, por único y excluyente, de la entrega de medallas en el Romano Teatro de Mérida, y digo exclusivo porque pueden ir los que pueden ir y el resto nos tenemos que conformar con charangas y circo en los pueblos de la región, pero solo con carácter festivo, muy lejos del carácter reivindicativo. Hasta la escuela sucumbió a esto.

Pero menos mal que desde hace pocos años, parece que la “Semana de Extremadura en la Escuela”, desde el año pasado “Semana de la Escuela en Extremadura”, comienza a revitalizarse y como celebración pedagógica ya se la vuelve a denominar Semana. No sé si volverán las concentraciones autonómicas de la Semana con carácter reivindicativo y divulgativo para crear conciencia regional. Nuestros escolares necesitan conocer su tierra, sus tesoros, sus manifestaciones culturales, sus señas de identidad, su idiosincrasia, valorando lo que fuimos, conociendo cómo vivimos, vivenciando lo que los abuelos y padres les trasmitan y sobre todo, con una apuesta institucional extremeña en materia educativa. Animo a los maestros extremeños a que sus alumnos conozcan Extremadura y sus vertientes, que Extremadura impregne sus programaciones y que las “Semanas de la Escuela en Extremadura” no sean una parada, sino un punto de partida en el conocimiento general de la Comunidad Extremeña con el apoyo político e institucional que merece.

Emilio Arroyo Bermejo es maestro jubilado