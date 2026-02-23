Nuevo espaldarazo luso al corredor Madrid-Lisboa por Cáceres: otro avance en el tramo más atrasado

Infraestruturas de Portugal (IP) ha adjudicado a la empresa Tecnofisil (Construtores de Engenharia, S.A.) la redacción de un estudio previo para el segundo tramo del IC31 en dirección a Monfortinho, en un contrato que incluye la conexión con España a través de la autovía Ex-A1 (que actualmente solo existe entre Navalmoral de la Mata y Moraleja). El anuncio de adjudicación, publicado en el portal de licitaciones del Diario Oficial de la Unión Europea (TED), ha situado el importe del encargo en 696.700 euros (sin IVA) y ha fijado un plazo de 540 días para la elaboración del documento. El valor estimado del contrato rondaba el millón de euros.

Según la información difundida, al procedimiento se han presentado cuatro ofertas. El contrato se ha formalizado el 12 de febrero de 2026 y se ha publicado el 17 de febrero.

El documento adjudicado se ha definido como un «Estudo Prévio» del IC31 entre Castelo Branco y Monfortinho, con mención expresa a la «ligação a Espanha». IP ha encuadrado el encargo dentro de los estudios de ingeniería, lo que apunta a una fase de planificación técnica previa a la ejecución. Este diario ha contactado con la empresa adjudicataria, pero sus responsables han alegado no estar autorizados para aportar información sin la autorización expresa de Infraestruturas de Portugal.

Otro procedimiento

La adjudicación se ha conocido mientras Portugal mantiene abiertos otros procedimientos vinculados al entorno de la frontera. En una licitación independiente, IP ha anunciado un concurso de servicios para el IC31 en Monfortinho (frontera), con enlace a la EN240, con un presupuesto estimado de 350.000 euros, un plazo de 360 días y criterios de adjudicación que han ponderado el precio (60%) y la calidad (40%).

En la documentación técnica asociada a ese concurso, el cuaderno de encargos ha recogido que el trabajo debía cubrir la tramitación necesaria para obtener una decisión ambiental favorable, citando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El mismo texto ha señalado que la DIA de 2011 ya no era válida y que el proyecto debía someterse a un nuevo procedimiento de AIA, además de contemplar una evaluación de impactos transfronterizos por la conexión con España.

Un año clave

Este año se perfila como una fecha determinante para el futuro de la conexión por autovía entre Madrid y Lisboa a través del norte de la provincia de Cáceres. Mientras el Parlamento portugués ya ha aprobado la construcción de la IC31 con perfil de autovía y sin peajes, imponiendo al Gobierno luso el inicio de las obras ese mismo año, la Junta de Extremadura tiene en marcha la redacción del estudio de viabilidad y la estructuración de la concesión de la parte española a través de la empresa madrileña Peyco.

La Asamblea de la República ha dado luz verde a la conexión entre la A23, en Alcains, y Monfortinho, en el municipio de Idanha-a-Nova. La decisión ha obligado al Ejecutivo portugués a iniciar los trabajos en 2026 y ha garantizado que el trazado será gratuito, descartando la opción de una concesión con peajes. En la Beira Baixa y en el distrito de Castelo Branco la medida se ha interpretado como un impulso histórico para romper el aislamiento y reforzar el eje Lisboa (Madrid), tal y como ha informado el diario luso O Regioes.

Modelo de contratación

El Gobierno había solicitado a Infraestruturas de Portugal la evaluación de un modelo de contratación que incluía la posibilidad de una colaboración público-privada con cobro de peajes. La decisión parlamentaria ha invalidado esa solución y ha obligado al Ejecutivo a reformular el encuadre técnico y financiero del proyecto, garantizando la gratuidad total del tramo. La infraestructura se ha considerado esencial para la cohesión territorial y el desarrollo económico del interior, al subrayarse que los peajes restarían competitividad a las empresas y aumentarían los costes para las poblaciones del distrito de Castelo Branco.

2026 se perfila como fecha clave para la conexión porque se espera el comienzo de las obras

La decisión parlamentaria, fechada el 5 de noviembre de 2025, se ha interpretado en la región como una victoria histórica tras años de bloqueos. Los alcaldes y las fuerzas económicas locales han esperado desde entonces la presentación del calendario definitivo de ejecución y la confirmación de que el Gobierno cumplirá íntegramente el mandato impuesto por la Asamblea de la República.

Cabe recordar que la autovía se encontraba el año pasado con un freno en el tramo portugués. El Gobierno luso solamente destinó un millón de euros de sus presupuestos para la redacción del estudio de impacto ambiental de uno de los trazados, el más cercano a la frontera, por la orografía del terreno. El otro estaba listo, con dinero aportado y a la espera de la licitación para que las obras diesen comienzo cuanto antes. Esta sería, presumiblemente, la obra que daría comienzo en los próximos meses.