El futuro reclamo turístico con nueve siglos de historia que ya se está acondicionando en Cáceres

La parte antigua de Cáceres está sufriendo una necesaria rehabilitación. Los andamios que se vienen colocando en distintos espacios de la ciudad como la iglesia de la Preciosa Sangre, el Museo de Cáceres o el entorno de la muralla son necesarios para su mantenimiento.

En el centro neurálgico de la ciudad, la plaza Mayor, continúan instalándose andamios enmarcados en la tercera fase de la reforma de la muralla. Si primero fue la Torre de Bujaco, ahora han llegado hasta la Torre de la Yerba. Las paredes de la edificación ya están prácticamente tapadas.

Las obras en este recinto eran esperadas porque se va a incorporar al turismo la Torre de la Yerba, ubicada en el Foro de los Balbos y con más de nueve siglos de historia.

Los trabajos para la reforma de la muralla comenzaron el pasado 10 de diciembre y van a afectar al tramo comprendido entre el Adarve del Padre Rosalío y la plaza del Conde de Canilleros, abarcando tanto espacio Intramuros como Extramuros. La empresa Abreu Construcciones está ejecutando las obras por un periodo estimado de once meses, por lo que deberían estar listas antes del próximo invierno.

Situación actual

La zona en la que se está trabajando presenta entornos degradados por la falta de mantenimiento, la proliferación de plantas invasoras, suciedad generalizada, deterioro de tapiales, deplacado y desprendimiento parcial, distorsión de la fisionomía original de las estructuras, derribo parcial, desaparición de almenado, presencia de parches murarios fruto de reparaciones y actuaciones de restauración de diferentes momentos históricos. Además, se han localizado problemas de estabilidad estructural con grietas y se valorará la presencia de aves.

La actuación está financiada al completo por el Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea a través de Impulsa Patrimonio. Esta tercera fase es la última. La primera ya fue abordada (entre la Torre de Hernando de Pizarro y la del Horno) y la segunda (entre las torres Redonda y del Aver) sigue en la justicia y está paralizada.