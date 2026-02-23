¿Por qué le gusta tanto a Cáceres el sushi? Otro nuevo restaurante especializado se prepara para abrir

Hace poco más de una década, pedir sushi en Cáceres era casi una rareza reservada a ocasiones especiales o a viajes fuera de la ciudad. Hoy, en cambio, forma parte del paisaje cotidiano. Restaurantes especializados, locales de comida para llevar, servicios a domicilio e incluso supermercados han normalizado una propuesta gastronómica que ha encontrado en la capital cacereña un público fiel.

La apertura hace unas semanas del restaurante Mishi Mishi en el entorno de la Ribera del Marco, los buffets libres asiáticos, el Sibuya o el SushiMore ya son algunos de los restaurantes más transcurridos de la ciudad. Y ahora se suma otro más: abrirá otro espacio especializado en la confluencia de la calle Sanguino Michel con la avenida de Alemania, en las inmediaciones de la estación de autobuses. Será un buffet libre.

Conquista

La pregunta es inevitable: ¿qué tiene el sushi para haber conquistado a una ciudad tradicionalmente asociada a la dehesa, el ibérico o el queso? Una de las claves está en el cambio de hábitos. Jóvenes profesionales, estudiantes y familias buscan alternativas más ligeras y variadas. El sushi encaja en esa demanda: es percibido como saludable, visualmente atractivo y fácil de compartir.

También influye el componente social. Las bandejas variadas permiten probar distintos sabores en grupo, algo que se adapta bien a reuniones informales en casa o a cenas entre amigos. A diferencia de otras cocinas internacionales más contundentes, el sushi se asocia a una experiencia diferente, casi lúdica, donde importa tanto la presentación como el sabor.

Nuevo local. / Jorge Valiente

La expansión del reparto a domicilio ha hecho el resto. En barrios nuevos y en zonas en crecimiento, el sushi se ha convertido en una de las opciones recurrentes de los fines de semana. Su formato facilita el transporte y mantiene la calidad, lo que ha ayudado a consolidar la demanda.

Reconocimiento

Pero no todo es moda. Los hosteleros locales coinciden en que el público cacereño ha pasado de la curiosidad inicial a un conocimiento más exigente. Si antes predominaban los clásicos makis y nigiris, ahora hay interés por combinaciones más elaboradas, fusiones con ingredientes locales e incluso opciones vegetarianas o veganas. La ciudad, sin perder su identidad gastronómica, ha demostrado capacidad para integrar sabores lejanos.

En el fondo, el éxito del sushi en Cáceres habla de una transformación más amplia. La capital mantiene su esencia, pero su paladar se ha abierto al mundo. Como ocurrió en su día con la pizza o el kebab, lo que empezó siendo exótico ha terminado por convertirse en habitual.

Quizá la explicación no sea tan compleja: en una ciudad donde se valora la buena mesa, cualquier propuesta que combine calidad, estética y una cierta sensación de novedad tiene terreno abonado. Y el sushi, definitivamente, ha encontrado el suyo.