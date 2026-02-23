Prevención y salud
La hostelería del Distrito Norte se forma en primeros auxilios tras el reciente atragantamiento en un bar de Cáceres
La federación vecinal ha destacado la respuesta del sector ante esta iniciativa que busca mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta en situaciones críticas
Actuar con rapidez puede marcar la diferencia en caso de emergencia. Con ese objetivo, profesionales del sector hostelero del Distrito Norte de Cáceres han participado este lunes en un taller de primeros auxilios impulsado por la federación vecinal en colaboración con la empresa especializada Emecardio. La formación, gratuita y dirigida exclusivamente a bares y restaurantes, se ha desarrollado en la Casa de Cultura de Mejostilla-Gredos.
La celebración del curso ha surgido tras el reciente atragantamiento de una persona en un establecimiento de la ciudad, un episodio que ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad de clientes y trabajadores y la capacidad de respuesta en los primeros minutos de una emergencia, antes de la llegada de los servicios sanitarios.
El acto ha estado presentado por el presidente de la Federación Distrito Norte, Joaquín Valhondo, junto al gerente de la empresa Emecardio y presidente de la asociación ARA Cáceres, Juan Cambero, quienes han destacado la importancia de la formación preventiva en un sector con contacto directo y constante con la ciudadanía.
Durante la sesión se han abordado contenidos teóricos y prácticos centrados en la maniobra de Heimlich ante obstrucciones de las vías respiratorias, técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), uso del desfibrilador externo automatizado (DEA) y actuación ante pérdidas de conciencia u otras situaciones de urgencia.
Gran acogida
Desde la federación vecinal se ha destacado la respuesta del sector y el interés mostrado por los distintos bares y restaurantes locales que han participado (4 Lugares, Vilches, El Tapeo, El Esquinazo, Bar Polígono Ganadero, Bar Ohana, Restaurante Temis, Mesón La Bellota, Los Torres Sabrosón, 7 Robles, Versalles y Casa Muriel), en una acción que el colectivo considera un paso más en la mejora de la calidad y la confianza en el tejido hostelero de la zona.
