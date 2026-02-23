'Paradiso', el nuevo punto de encuentro LGTBI en Cáceres, se inaugura el 7 de marzo

La inauguración del nuevo local LGTBI 'Paradiso' en Cáceres tendrá lugar el próximo 7 de marzo en su establecimiento de la calle Doctor Fleming, número 7. El acto se desarrollará en dos eventos diferenciados: a las 19.00 horas se celebrará una apertura institucional con acceso mediante invitación, a la que asistirán distintos representantes políticos, consejeros y concejales, entre ellos el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos. Además, según han señalado desde la organización, la presidenta de la comunidad autónoma, María Guardiola, también está confirmada, pero todo dependerá de la agenda. Por otro lado, a partir de las 23.00 horas, el local abrirá sus puertas al público general, permitiendo el acceso a todos los interesados de manera gratuita.

Asociaciones y personalidades confirmadas

El evento contará también con representación de asociaciones del colectivo LGTBI, así como con destacadas personalidades a nivel local, autonómico y nacional. Entre las figuras confirmadas se encuentran la creadora de contenido Rossy Stylo, las drags Stella Marinera y Lolita Pink Up, el influencer del ámbito de la moda y el maquillaje Cristian Acedo y Abril Rubio, actual Miss Trans Extremadura 2026.

Invitados especiales

Desde Madrid asistirán destacadas personalidades como Tony Story, Keunam y La Pastilla Gay. El programa artístico incluirá también a las madrinas del acto, Nina Vagina y Priscila Osiris, así como la participación especial de Margarita Kalifata, finalista de la última edición de Drag Race España. "Estamos muy ilusionados porque por fin se ha materializado la idea de nuestro nuevo local. Paradiso no tiene nada que ver con Nebbia, es un concepto completamente distinto. Queremos traer a Cáceres la diversión y la energía que se vive en grandes ciudades como Madrid, con DJs de Chueca, distintos estilos musicales y shows de grandes artistas. Mantendremos el bingo todos los domingos, pero será por la tarde", afirman Los Joses, propietarios del nuevo establecimiento.

Sábados temáticos

Cada sábado, Paradiso organizará una fiesta temática diferente, con actividades programadas desde las 17.00 hasta las 22.00 horas. El objetivo del local es ofrecer en Cáceres un espacio donde el colectivo LGTBI pueda disfrutar de una experiencia completa, desde la tarde hasta la noche. Se trata de un proyecto que apasiona a sus creadores, Los Joses, quienes concibieron la idea original, y que cuenta además con la colaboración de otros socios, como Josemi y Bruno, este último camarero del antiguo Nebbia.

Además, incorporará una iniciativa singular llamada El diario de Priscila, en la que, una vez al mes, Priscila Osiris estará presente en el local para ofrecer un espacio en el que cualquier persona podrá compartir su historia, realizar una propuesta de matrimonio, sorprender a alguien o participar en cualquier otra actividad que desee. El establecimiento también mantendrá los tradicionales bingos, conducidos por Franco Deluxe, con premios de gran relevancia que incluirán viajes internacionales, estancias en spas, tratamientos médico-estéticos y escapadas.