Un reto viral en redes sociales de consumo de paracetamol pone en alerta a Cáceres

La difusión en redes sociales de un peligroso desafío que incentiva a menores a ingerir grandes cantidades de paracetamol ha encendido las alarmas también en Cáceres. El medicamento es seguro cuando se usa en las dosis indicadas, pero el abuso puede provocar una intoxicación aguda con complicaciones graves, especialmente a nivel hepático, y llegar a ser mortal.

El fenómeno ha sido puesto de nuevo en el foco tras avisos de profesionales sanitarios en España, después de que urgencias pediátricas hayan atendido casos compatibles con ingestas excesivas ligadas a este reto.

Síntomas que pueden pasar desapercibidos

Uno de los principales riesgos es que, al inicio, la intoxicación puede dar señales poco específicas y confundirse con un malestar común. Náuseas, vómitos, sudoración y dolor abdominal pueden aparecer en las primeras horas, lo que puede retrasar la búsqueda de ayuda y empeorar el pronóstico.

Qué hacer ante una sospecha

Si existe sospecha de que un menor ha tomado una cantidad inadecuada de paracetamol, la recomendación sanitaria es no esperar a que "se le pase" y buscar atención médica urgente. En caso de emergencia, se debe llamar al 112 o acudir a un servicio de urgencias. Además, España dispone del Servicio de Información Toxicológica (SIT), operativo 24 horas, que atiende consultas sobre intoxicaciones y exposiciones a tóxicos en todo el país (teléfono 91 562 04 20).

Llamamiento a familias, colegios y plataformas

En línea con las advertencias difundidas por sociedades científicas, el mensaje preventivo se centra en cuatro ejes: