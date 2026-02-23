Alerta sanitaria
Un reto viral en redes sociales de consumo de paracetamol pone en alerta a Cáceres
Pediatras y urgencias de todo el país han recordado que una sobredosis puede causar daños graves en el hígado y han pedido a familias y centros educativos reforzar la prevención
La difusión en redes sociales de un peligroso desafío que incentiva a menores a ingerir grandes cantidades de paracetamol ha encendido las alarmas también en Cáceres. El medicamento es seguro cuando se usa en las dosis indicadas, pero el abuso puede provocar una intoxicación aguda con complicaciones graves, especialmente a nivel hepático, y llegar a ser mortal.
El fenómeno ha sido puesto de nuevo en el foco tras avisos de profesionales sanitarios en España, después de que urgencias pediátricas hayan atendido casos compatibles con ingestas excesivas ligadas a este reto.
Síntomas que pueden pasar desapercibidos
Uno de los principales riesgos es que, al inicio, la intoxicación puede dar señales poco específicas y confundirse con un malestar común. Náuseas, vómitos, sudoración y dolor abdominal pueden aparecer en las primeras horas, lo que puede retrasar la búsqueda de ayuda y empeorar el pronóstico.
Qué hacer ante una sospecha
Si existe sospecha de que un menor ha tomado una cantidad inadecuada de paracetamol, la recomendación sanitaria es no esperar a que "se le pase" y buscar atención médica urgente. En caso de emergencia, se debe llamar al 112 o acudir a un servicio de urgencias. Además, España dispone del Servicio de Información Toxicológica (SIT), operativo 24 horas, que atiende consultas sobre intoxicaciones y exposiciones a tóxicos en todo el país (teléfono 91 562 04 20).
Llamamiento a familias, colegios y plataformas
En línea con las advertencias difundidas por sociedades científicas, el mensaje preventivo se centra en cuatro ejes:
- Familias: mantener una conversación abierta (sin normalizar el reto) y limitar el acceso de menores a medicamentos en casa.
- Centros educativos: reforzar la educación en salud y el pensamiento crítico ante contenidos virales.
- Plataformas digitales: detectar y retirar contenidos que promuevan conductas peligrosas.
- Adolescentes: no participar ni compartir este tipo de desafíos.
