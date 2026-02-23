El Tribunal Supremo ratifica una indemnización de más de un millón de euros por mala praxis financiera en Cáceres

El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos por una entidad financiera en relación con un contrato de permuta financiera de tipo de interés (swap) firmado en 2008, ratificando la condena a la entidad por mala praxis en la comercialización del producto. El alto tribunal considera que no se proporcionó la información adecuada sobre los riesgos del contrato, lo que dio lugar a una indemnización por daños y perjuicios.

La sentencia confirma que la falta de transparencia en la contratación del producto financiero ha causado un perjuicio económico significativo a la parte afectada, quien había solicitado la nulidad del contrato y la restitución de las cantidades pagadas. Tras una serie de litigios y apelaciones, el Tribunal Supremo ha fijado en 1,06 millones de euros la indemnización que la entidad deberá abonar, cifra que corresponde al saldo neto derivado de las liquidaciones del producto, restando las cantidades abonadas previamente.

En su fallo, el Tribunal Supremo ha señalado que la falta de información precisa y comprensible sobre el funcionamiento del producto financiero, sumada a la desinformación en la contratación telefónica, es responsable del perjuicio sufrido. Además, ha destacado que la entidad no cumplió con los estándares de buena fe y lealtad requeridos en la comercialización de productos financieros complejos, como lo exige la legislación vigente.

Este fallo reitera la jurisprudencia en cuanto a la responsabilidad de las entidades financieras por la falta de información suficiente y clara en productos de alto riesgo, garantizando así la protección de los derechos de los consumidores y empresas afectadas en situaciones similares.