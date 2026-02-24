San Jorge, patrón de la ciudad
Abierto el plazo para solicitar plataformas municipales para el desfile de dragones en Cáceres
Centros educativos, colectivos y asociaciones pueden pedirlas hasta el 27 de febrero; el sorteo se celebrará el 2 de marzo y el desfile tendrá lugar el 22 de abril
El Ayuntamiento de Cáceres ha informado de que hasta el 27 de febrero está abierto el plazo para solicitar plataformas municipales destinadas al desfile de dragones y su cortejo con motivo de San Jorge. La convocatoria se dirige a centros educativos, colectivos y asociaciones de la ciudad.
Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a la dirección concejalia.festejos@ayto-caceres.es. El plazo finaliza el 27 de febrero de 2026. El sorteo para la adjudicación de las plataformas se celebrará el lunes 2 de marzo a las 11.00 horas y, según ha precisado el consistorio, solo participarán quienes las hayan solicitado y no las disfrutaran el año anterior.
La concejala de Festejos ha recordado que el ayuntamiento pone a disposición de los participantes varias plataformas y que, "de manera consensuada con los participantes, se acordó que la adjudicación de las plataformas se haría por sorteo, y no por el orden de petición".
El desfile se celebrará el 22 de abril, dentro de la programación de San Jorge. Además, el Ayuntamiento convoca premios por la participación con una cuantía máxima de 5.000 euros que se distribuirán entre los grupos inscritos. El importe individual se determinará dividiendo la cantidad total destinada a premios (5.000 euros) entre el número total de grupos participantes.
Desde el área de Festejos se ha señalado que con esta convocatoria "comenzamos ya a preparar una de las celebraciones más queridas de la ciudad, nuestro patrón San Jorge". Asimismo, se ha destacado que el desfile es uno de los actos más multitudinarios y seguidos con mayor cariño, en el que cada año centros educativos, colectivos y asociaciones elaboran sus dragones "con imaginación y sobre todo cariño", animando a seguir contribuyendo a que el acto mantenga su carácter "espectacular y querido".
