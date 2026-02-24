Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recursos hídricos

El alcalde de Cáceres supervisa el estado del embalse del Guadiloba tras las intensas lluvias

Visitó la presa junto al área de Servicios Públicos y la concesionaria para comprobar su estado y el control de niveles de agua

Rafa Mateos y Pedro Muriel en su visita al embalse del Guadiloba.

Rafa Mateos y Pedro Muriel en su visita al embalse del Guadiloba. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Rafa Mateos, alcalde de Cáceres, ha visitado recientemente las instalaciones del embalse del Guadiloba tras los últimos episodios de intensas lluvias registrados en la ciudad. El regidor acudió al entorno del embalse acompañado por el área municipal de Servicios Públicos. El objetivo, según indica el ayuntamiento, es revisar el estado actual de la infraestructura y conocer sobre el terreno el trabajo que se realiza en la presa.

En el recorrido han participado también responsables directivos y técnicos de Canal de Isabel II, así como la dirección de la gestión de la presa (Aqaducto), para compartir información sobre las actuaciones y el seguimiento de los niveles.

Durante la visita, el alcalde ha trasladado su agradecimiento al personal de la empresa concesionaria por "su profesionalidad y su eficaz intervención". En la misma intervención, ha señalado que ese trabajo ha permitido mantener el suministro de agua con normalidad y, a la vez, "facilitando a la vez, que los regantes de la zona se vieran lo menos afectados posible cuando ha sido preciso abrir alguna de las compuertas".

Noticias relacionadas

El consistorio ha añadido que el alcalde ha agradecido también la disponibilidad del equipo "durante las 24 horas del día, en los turnos correspondientes", para controlar los niveles del embalse "con la máxima precisión", especialmente en un mes marcado por un ciclo continuado de borrascas en febrero.

