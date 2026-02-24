Recursos hídricos
El alcalde de Cáceres supervisa el estado del embalse del Guadiloba tras las intensas lluvias
Visitó la presa junto al área de Servicios Públicos y la concesionaria para comprobar su estado y el control de niveles de agua
Rafa Mateos, alcalde de Cáceres, ha visitado recientemente las instalaciones del embalse del Guadiloba tras los últimos episodios de intensas lluvias registrados en la ciudad. El regidor acudió al entorno del embalse acompañado por el área municipal de Servicios Públicos. El objetivo, según indica el ayuntamiento, es revisar el estado actual de la infraestructura y conocer sobre el terreno el trabajo que se realiza en la presa.
En el recorrido han participado también responsables directivos y técnicos de Canal de Isabel II, así como la dirección de la gestión de la presa (Aqaducto), para compartir información sobre las actuaciones y el seguimiento de los niveles.
Durante la visita, el alcalde ha trasladado su agradecimiento al personal de la empresa concesionaria por "su profesionalidad y su eficaz intervención". En la misma intervención, ha señalado que ese trabajo ha permitido mantener el suministro de agua con normalidad y, a la vez, "facilitando a la vez, que los regantes de la zona se vieran lo menos afectados posible cuando ha sido preciso abrir alguna de las compuertas".
El consistorio ha añadido que el alcalde ha agradecido también la disponibilidad del equipo "durante las 24 horas del día, en los turnos correspondientes", para controlar los niveles del embalse "con la máxima precisión", especialmente en un mes marcado por un ciclo continuado de borrascas en febrero.
- La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
- Muere en Cáceres Dylor, mujer referente en el mundo de la caza y Condesa viuda de Trespalacios
- Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
- Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras
- Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse
- ¿Por qué le gusta tanto a Cáceres el sushi? Otro nuevo restaurante especializado se prepara para abrir
- El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
- La calle de Cáceres de un hombre de bien donde llaman por su nombre a las mascotas