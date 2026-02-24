En la esquina de la calle Badalona con Antonio Hurtado hay un negocio que rompe el molde clásico del bar de barrio. Se llama Coffee&Tea Pan con Tomate y su propio nombre (el 'coffee' de café), da idea del objetivo de mercado que persigue el establecimiento: empezar el día con desayunos y continuar con una oferta amplia que traspasa la barra ya que funciona como cafetería y cervecería, pero también como tienda especializada. Desde primera hora sirve café y tostadas, y a lo largo del día ofrece bocadillos, hamburguesas y raciones, todo disponible para llevar a casa. Esa combinación le permite atraer tanto al cliente que se sienta a desayunar como al que busca una comida rápida sin renunciar a un producto de calidad.

La originalidad no se le puede discutir a un local en cuyo mismo espacio se pide una cerveza o se pueden adquirir jamones y otros artículos de alimentación. La característica del local, reformado, moderno y con atención personalizada es que ha sabido aplicar con éxito una fórmula que mezcla bar y pequeño bazar gastronómico. No es solo un lugar para consumir, sino también para comprar. Esa versatilidad le ha dado identidad propia a una de las zonas más frecuentadas de Cáceres.

Fotogalería | El bar bazar de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Igualmente, en esa esquina con Antonio Hurtado se encuentra Castella, establecimiento dedicado a productos de peluquería y estética, con venta tanto al público general como a profesionales del sector. El local cuenta con fachada también a Badalona, una calle corta, en cuesta hacia la de Juan Luis Cordero, pero muy céntrica.

La zona es ideal para la inversión inmobiliaria. Así, a la altura del número 8, uno de los edificios se está incorporando a un programa de rehabilitación energética, dentro de las iniciativas de mejora del consumo en viviendas consolidadas. En la calle también desarrolla su actividad un taller especializado en reparación y sustitución de cristal del automóvil, servicio técnico vinculado al mantenimiento de vehículos. Junto a él se sitúa la joyería y relojería Taller Ramos, negocio tradicional con trabajo de taller propio.

Otro de los establecimientos presentes es Alta Cosmética Maicre, dedicado a artículos de peluquería y venta de pelucas, con escaparate cuidado y novedades en productos especializados. El recorrido por Badalona concluye en la esquina con Juan Luis Cordero, donde se ubica el centro de estudios Púlsar, orientado a la formación y apoyo académico.

Identidad colectiva

En conjunto, la calle Badalona refleja un tejido comercial diverso en un espacio reducido, donde conviven servicios especializados, comercio tradicional y actividad educativa en una vía secundaria pero activa de la ciudad, donde la puerta de entrada la marca un bar bazar. Y es que la hostelería en Cáceres no es solo un sector económico: es una forma de identidad colectiva. En una ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde el turismo cultural marca buena parte del calendario, bares, restaurantes y cafeterías funcionan como puerta de entrada a la experiencia urbana. El visitante puede llegar por la historia monumental, pero se queda —y regresa— por lo que ocurre alrededor de una mesa.

Su peso económico es evidente. Genera empleo directo e indirecto, dinamiza proveedores locales (desde distribuidores hasta productores agroalimentarios) y sostiene buena parte de la actividad en el casco histórico y en barrios más modernos. La hostelería mantiene vivos locales que, de otro modo, quedarían vacíos, y convierte plazas y calles en espacios habitados.

Pero su relevancia va más allá de las cifras. En Cáceres, el bar es lugar de encuentro intergeneracional. Es desayuno temprano, café de media mañana, comida compartida, tertulia de tarde y conversación nocturna. Es espacio de socialización en barrios obreros y escaparate gastronómico en el centro monumental. La vida cotidiana se organiza, en gran medida, alrededor de esos establecimientos.

Además, la ciudad ha sabido proyectar una imagen ligada a la calidad gastronómica. La apuesta por productos extremeños —ibéricos, quesos, aceite, vinos— y por una cocina que combina tradición y creatividad ha consolidado a Cáceres como destino culinario. La alta cocina convive con la barra clásica, y ambas forman parte del mismo ecosistema.

En los últimos años, el sector también ha demostrado capacidad de adaptación: digitalización de reservas, reparto a domicilio, ampliación de terrazas, diversificación de formatos. Desde el restaurante gastronómico hasta el bar de barrio que suma tienda o comida para llevar, la hostelería cacereña ha entendido que sobrevivir implica innovar sin perder cercanía.

En definitiva, la hostelería en Cáceres es economía, turismo y empleo. En definitiva, una forma de entender la ciudad, en constante evolución.