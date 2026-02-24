El Barrueco de Abajo desembalsa como nunca en el Marina D'Or de las cigüeñas de Cáceres

El agua ha vuelto a imponerse en Los Barruecos. Las últimas lluvias han llenado por completo la presa del Barrueco de Abajo, la más incónica del célebre paraje natural de Malpartida de Cáceres. En la mañana soleada de este martes de finales de febrero ofrece un espectáculo poco habitual incluso en este humedal de referencia en la penillanura cacereña. La lámina de agua, extendida y brillante, multiplica el reflejo de los bolos graníticos y convierte el paraje en un espejo natural donde roca y cielo se funden en este lugar que transmite paz como pocos mientras la cascada corre aguas abajo.

Así baja de agua la Charca de Malpartida de Cáceres: todo un espectáculo / Miguel Ángel Muñoz

El Barrueco de Abajo forma parte de un sistema histórico de charcas (Arriba, Medio y Abajo) cuyo caudal fluye a través del arroyo del Lugar y continúa su curso hacia el río Salor, afluente del Tajo dentro de la cuenca hidrográfica del Tajo. No desemboca en una gran presa de abastecimiento inmediato, sino que sigue el cauce natural de la zona, alimentando el equilibrio hídrico del entorno. Su función va más allá de la imagen espectacular que ahora ofrece. Este conjunto de embalses históricos cumple un papel esencial para el riego, el mantenimiento del ecosistema y los usos recreativos de un espacio declarado Monumento Natural en 1996.

La Charca del Barrueco de Abajo fue construida en el siglo XVIII para dar servicio al Lavadero de Lanas, hoy sede del Museo Vostell Malpartida, según recuerdan los historiadores. Es la de mayor capacidad de los cuatro embalses históricos y cuenta con una presa de unos 400 metros de longitud. El agua es, sin duda, el elemento más definitorio del enclave.

Entre domos graníticos de formas caprichosas (peñas de la tortuga, de la seta, del tesoro o de la bomba), el agua crea un humedal de alto valor ecológico y cultural. Aquí encuentran refugio nutrias (Lutra lutra), galápagos leprosos, tencas y tritones. Sobre las rocas y en las orillas, la cigüeña blanca mantiene una de las colonias más emblemáticas del paraje, acompañada por garzas reales, ánades, zampullines o somormujos. "Es el Marina D'or de las cigüeñas", dice un visitante entre risas.

Desde el Mirador Accesible se contempla una de las estampas más difundidas: las Peñas del Tesoro emergiendo sobre la lámina de agua, con las cigüeñas como siluetas persistentes. Con la presa llena, la escena adquiere una dimensión casi hipnótica.

Paisaje cultural y rodaje internacional

Los Barruecos no son solo naturaleza. Grabados rupestres, tumbas antropomorfas, restos romanos y un poblado neolítico hablan de una ocupación humana milenaria en esta llanura. El Museo Vostell aporta una capa contemporánea y onírica, integrando esculturas al aire libre que dialogan con las formas del granito. El arte fluxus encuentra aquí un escenario inesperado, donde un coche incrustado en hormigón o un cilindro de platos se funden con las rocas milenarias (atención, los lunes cierra al igual que el cementerio municipal).

El paraje también fue escenario de una de las grandes batallas de la séptima temporada de Juego de Tronos. El Barrueco de Arriba, con su aspecto agreste y casi lunar, sirvió de fondo para una de las escenas más recordadas de la serie, proyectando internacionalmente la imagen de este enclave situado a apenas diez minutos de Cáceres.

Con las charcas en plenitud, la Ruta de las Charcas (7 kilómetros) se convierte en la mejor forma de comprender la interacción entre agua y roca. También pueden recorrerse la Ruta del Patrimonio Geológico y Arqueológico (4 kilómetros), la del Barrueco de Arriba (3 kilómetros) o la de las Peñas del Tesoro (2 kilómetros), todas señalizadas y accesibles.

Con la presa del Barrueco de Abajo llena, Los Barruecos recuperan su versión más poderosa: la de un paisaje donde el agua no solo fluye hacia el Salor, sino que devuelve a la penillanura cacereña una imagen de abundancia poco frecuente y profundamente ligada a su identidad. Y sobre todo, si buscan la paz, no duden que aquí la encontrarán.