Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres

En las últimas horas ha circulado entre estudiantes de Cáceres un comentario llamativo: la presencia de un 'therian' en la Facultad de Formación del Profesorado (Magisterio). La afirmación, repetida en corrillos y redes sociales, no ha sido confirmada oficialmente, aunque varios alumnos han asegurado haber visto a jóvenes con complementos también en el entorno de la avenida de España. Por el momento, están buscando a uno de ellos en Magisterio.

El término therian hace referencia a personas que se identifican internamente con un animal no humano. No se trata de una moda estética concreta ni de un disfraz puntual, sino de una vivencia que quienes la comparten describen como parte de su identidad personal. El fenómeno ha ganado visibilidad en los últimos años a través de plataformas como TikTok o Instagram, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Más allá del rumor concreto, lo cierto es que la conversación ha puesto sobre la mesa un debate más amplio sobre identidad, redes sociales y convivencia en espacios públicos. Algunos estudiantes han restado importancia al asunto y lo han enmarcado dentro de la libertad individual de expresión, mientras que otros han mostrado sorpresa ante una realidad que hasta ahora asociaban únicamente al entorno digital.

Por el momento, todo se mueve en el terreno de los testimonios informales. Lo que sí se ha constatado es que el término, prácticamente desconocido hace apenas unos años, forma ya parte de las conversaciones cotidianas entre parte del alumnado cacereño.