Turismo

Cáceres gana 26 plazas hoteleras con la reapertura del albergue de la Casa Vargas Figueroa

Los empresarios de Casa Palacchio ponen en marcha el recinto solo unos meses después del local de tardeo

Las vistas privilegiadas desde la Casa Vargas Figueroa.

Las vistas privilegiadas desde la Casa Vargas Figueroa.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres acaba de ganar hasta 26 plazas hoteleras con la reapertura del albergue turística de la Casa Vargas Figueroa. Lo ha hecho de la mano de los empresarios de Casa Palacchio, Juan Manuel Fernández, Ignacio Criado, Alberto Gascón y Javier Acosta, que reabrieron el local de tardeo y copas hace dos meses en un histórico edificio datado en el siglo XVIII.

Una de las habitaciones.

Una de las habitaciones.

El espacio estaba gestionado antiguamente por La Casa del Sol y pertenece a la Fundación Gaspar del Búfalo. Fue sometido a una importante reforma en los últimos años para la creación de este albergue, un restaurante, una sala de proyectos sociales y un centro de interpretación. Se invirtió 1,5 millones de euros.

Los empresarios lograron el alquiler del espacio durante los próximos 15 años. Llevan años dedicados al mundo de la hostelería y la restauración, y este nuevo espacio les permitirá lograr un mayor desarrollo: "Tenemos el antiguo bulevar, que es pequeñito. Necesitábamos más sitio. No había muchas oportunidades como esta", explicaba Juan Manuel Fernández justo antes de la apertura de Casa Palacchio.

El interior del espacio.

El interior del espacio.

Van a contar con una superficie total de más de 1.000 metros cuadrados. El inmueble ya abierto cuenta con una tapería, una salita con cristaleras y patio, dos salones de restaurante en la parte de abajo, otros dos en la de arriba y la terraza. Además, por fin ha reabierto el hostal, que cuenta con hasta 26 plazas hoteleras distribuidas en cinco habitaciones.

