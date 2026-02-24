Desmontando el Hilton de Godoy en Cáceres: jardines, gastronomía, artesanía y arte con 3,7 millones en fondos FEDER

Cáceres inauguraba en septiembre de 2025 el primer Hilton de Extremadura, ubicado en el histórico Palacio de Godoy del siglo XVI, tras una inversión de más de 15 millones de euros, de los cuales 3,7 millones han provenido de fondos FEDER a través de Incentivos Regionales, y "un compromiso de generación de empleo de 47 puestos de trabajo", ha manifestado este martes la directora general de Empresa de la Junta de Extremadura, Celina Pérez Casado, quien ha intervenido en el acto de finalización de las inversiones y presentación del expediente, donde ha subrayado que la Administración autonómica desempeña un papel “clave en la promoción, tramitación y seguimiento de estas ayudas estatales”, facilitando que la inversión productiva se implante en la región.

Durante el acto también participaron el promotor Fernando Palazuelo, de Scipion Real Estate, y el director del hotel, Jaime Garrido, en una presentación en la que la Junta defendió que los datos de la cartera actual de Incentivos Regionales reflejan la "confianza inversora en la comunidad y su apuesta por la transformación económica y la revitalización urbana".

Cesión del Palacio de Godoy por parte de la Junta de Extremadura Inmueble aportado: La Junta de Extremadura, a través de Extremadura Avante , ha aportado el Palacio de Godoy y otros inmuebles anexos como parte del proyecto.

La Junta de Extremadura, a través de , ha aportado el y otros inmuebles anexos como parte del proyecto. Participación pública y privada: La Junta aporta el inmueble, mientras que Scipion Real State ha aportado el capital necesario para la reforma y puesta en valor.

La Junta aporta el inmueble, mientras que ha aportado el capital necesario para la reforma y puesta en valor. Fórmula de colaboración: Se trata de un modelo público-privado replicable , donde la Administración cede el patrimonio y el inversor privado desarrolla la actividad productiva y turística.

Se trata de un modelo , donde la Administración cede el patrimonio y el inversor privado desarrolla la actividad productiva y turística. Concesión y subvención: El proyecto ha recibido una subvención de 3,7 millones de euros , que se desembolsan únicamente al completarse la obra y verificarse la creación de empleo y cumplimiento del expediente.

El proyecto ha recibido una subvención de , que se desembolsan únicamente al completarse la obra y verificarse la creación de empleo y cumplimiento del expediente. Integración urbanística: La inversión privada permitió comprar e integrar inmuebles adicionales , creando un conjunto arquitectónico armonizado con el palacio histórico y el entorno urbano.

La inversión privada permitió , creando un conjunto arquitectónico armonizado con el palacio histórico y el entorno urbano. Compromiso de seguimiento: La Junta acompaña el proyecto durante todo el periodo de inversión (hasta 7 años), garantizando que los fondos se destinen al desarrollo económico y generación de empleo.

La Junta acompaña el proyecto durante todo el periodo de inversión (hasta 7 años), garantizando que los fondos se destinen al desarrollo económico y generación de empleo. Impacto local: El 70% de las facturas y contratos se han adjudicado a empresas locales (Cáceres, Mérida y Badajoz), reforzando la industria, la artesanía y el tejido empresarial regional.

Palazuelo, durante la visita este martes, en la terraza panorámica del Hilton. / Jorge Valiente

Jardines y luz que transforman el centro histórico

El Hilton de Godoy ha rehabilitado no solo el palacio, sino también los espacios exteriores, transformando plazas y jardines del eje entre la plaza Mayor y la plaza de Santiago. Palazuelo ha explicado que “donde antes había grafitis y abandono, ahora hay un jardín que puede disfrutar tanto la ciudadanía como los visitantes”.

Además, todo el edificio cumple con la normativa de accesibilidad, un desafío especialmente complejo por tratarse de un palacio del siglo XVI, y se ha conseguido mantener la estética original sin sacrificar comodidad ni funcionalidad. El hotel está diseñado para que todas las habitaciones tengan luz natural y vistas en todos lados, creando espacios abiertos y agradables.

Gastronomía, artesanía y diseño a medida

Gran parte de la inversión se ha canalizado hacia la gastronomía y la artesanía local. Palazuelo ha destacado que “tener el apoyo de la artesanía y la industria local ha sido definitorio, porque consigues que te hagan productos a medida”. A nivel artesano destaca el patrón de los cabeceros, que varía en cada habitación, pintado directamente sobre la tela, dando un toque artístico único.

Arte, cultura y accesibilidad para todos

El Hilton ha abierto sus espacios comunes (y expositivos) y jardines a la ciudadanía, combinando obras de artistas emergentes con piezas de nombres consolidados en el circuito. Palazuelo ha recalcado que “el hotel está abierto para la ciudad y las personas que no se alojan pueden disfrutar del mismo estándar de calidad”, reforzando la integración entre turismo, cultura y comunidad local.

Entre las habitaciones más singulares, destaca una ubicada debajo de una torre con cuatro metros de altura, que combina historia, arquitectura y comodidad moderna.

Fondos FEDER y cooperación público-privada

La Junta de Extremadura ha acompañado todo el proyecto desde 2018, gestionando los Incentivos Regionales junto al Ministerio de Hacienda. Los fondos se han recibido tras la ejecución completa del proyecto y la verificación del cumplimiento de objetivos, garantizando transparencia y eficiencia. La inversión combina capital privado (Scipion Real State) y participación pública a través de Extremadura Avante, que aporta un 35% del capital social.

Impacto económico y urbano

El Hilton ha contribuido a la revitalización del centro histórico, y atrae turistas internacionales, generando un efecto multiplicador en los negocios y la rehabilitación de inmuebles aledaños.

Según la Junta, el proyecto refleja cómo la cooperación público-privada y la valorización del patrimonio histórico pueden generar desarrollo económico, empleo, cultura y diseño al mismo tiempo.