El dramaturgo Alberto Conejero comparte su experiencia profesional con estudiantes de la ESAD de Cáceres

El dramaturgo andaluz Alberto Conejero visitó este viernes la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD), dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, para mantener un encuentro con el alumnado del centro y compartir su experiencia profesional.

Formado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, Conejero cuenta con una sólida trayectoria avalada por reconocimientos como el Premio Max a la mejor creación original y el Premio Nacional de Literatura Dramática. Durante la jornada, el autor repasó los principales hitos de su carrera y ofreció su visión sobre las posibilidades de inserción laboral tras finalizar los estudios superiores de Arte Dramático.

Diálogo

La cita se desarrolló en el aula ‘Juan Margallo’, donde estudiantes de las dos especialidades que imparte la ESAD (Dirección de Escena y Dramaturgia e Interpretación) pudieron conocer de primera mano el recorrido profesional que se abre tras la etapa formativa.

Imagen de la visita de Conejero. / ESAD Extremadura

Conejero abordó los retos del sector cultural, la importancia de la constancia y la creación de una voz propia, así como las distintas vías de desarrollo profesional dentro del panorama teatral contemporáneo. El encuentro permitió un diálogo cercano con los futuros profesionales de las artes escénicas en Extremadura.

Referente

Tanto el equipo directivo como los estudiantes agradecieron la visita del dramaturgo, al que consideran uno de sus principales referentes, y destacaron su disposición para compartir experiencias y reflexiones.

Desde el centro subrayaron que este tipo de iniciativas suponen un importante estímulo para el alumnado, al facilitar el contacto directo con profesionales consolidados y ofrecer una perspectiva real sobre el futuro de la profesión artística.