Emprender en Cáceres: jornada de la Cámara de Comercio con recursos, ayudas y herramientas clave para nuevos proyectos

Tres opciones para disfrutar de la ciudad.

Kontinental'25 llega a la Filmoteca tras su éxito en Berlín, Gijón y Chicago

La Filmoteca acogerá este 24 de febrero, de 19.30 a 21.00 horas, la proyección de Kontinental’25, una película que ha cosechado un notable reconocimiento internacional.

El filme está protagonizado por Eszter Tompa, Gabriel Spahiu, Adonis Tanta, Șerban Pavlu y Mardare Oana. La historia sigue a Orsolya, una alguacil en Cluj, la principal ciudad de Transilvania, que debe ejecutar el desahucio de un hombre sin techo que vive en el sótano de un edificio. Un suceso inesperado desencadenará en ella una profunda crisis moral que tratará de resolver de la mejor manera posible.

Kontinental'25 ha sido distinguida en destacados certámenes cinematográficos en 2025. En el Festival Internacional de Cine de Berlín obtuvo el Oso de Plata al Mejor Guion y sumó dos nominaciones. Además, fue reconocida en el Festival Internacional de Cine de Gijón con el premio a Mejor Actriz y dos nominaciones, y en el Festival Internacional de Cine de Chicago, donde también recibió el galardón a Mejor Actriz.

Jornada sobre herramientas y recursos para el emprendimiento en la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio de Cáceres celebrará el miércoles 25, a partir de las 9.30 horas, la jornada Herramientas y recursos para tu emprendimiento, un encuentro dirigido a personas interesadas en iniciar su propio proyecto empresarial. La sesión comenzará a las 9.30 horas con la recepción de asistentes. A las 10.00 horas tendrá lugar la presentación de la jornada y del programa Emprendedoras, a cargo de Blanca García, técnico del programa en la Cámara de Comercio de Cáceres.

A las 10.10 horas, Rosana López, de Fundación Mujeres, abordará los aspectos básicos del emprendimiento. Durante su intervención explicará qué significa emprender y por qué hacerlo, las motivaciones y beneficios del autoempleo, así como el perfil y las competencias clave de la persona emprendedora. También se analizará cómo transformar una idea en proyecto mediante herramientas como el DAFO, el CAME y el modelo Canvas. A las 11.00 horas, Blanca García ofrecerá una ponencia centrada en herramientas prácticas para emprender, en la que se detallarán los trámites iniciales y las formas jurídicas, el alta como empresaria individual, las gestiones ante Hacienda y Seguridad Social y las obligaciones básicas.

Asimismo, se informará sobre ayudas, bonificaciones y compatibilidad con prestaciones, incluyendo la tarifa plana, la capitalización del paro y las principales subvenciones al autoempleo en Extremadura. También se presentarán los recursos de asesoramiento y acompañamiento que ofrece la Cámara. La jornada continuará a las 11.45 horas con un café y espacio de networking. A las 12.15 horas intervendrán las empresarias Paki Campos y Claudia Martín, quienes compartirán su experiencia emprendedora, los retos afrontados y las claves de su trayectoria. El cierre está previsto para las 13.00 horas.

La Biblioteca Pública de Cáceres acoge el cuentacuentos 'Mauro y la llave dorada'

La Biblioteca Pública de Cáceres acogerá el miércoles 25 de febrero, de 18.00 a 20.00 horas, el cuentacuentos Mauro y la llave dorada, una propuesta dirigida al público infantil y familiar que invita a sumergirse en una historia repleta de fantasía y aventuras.

La narración plantea una sugerente pregunta: ¿qué pasaría si una llave dorada pudiera abrir la puerta a un mundo mágico? Mauro y su amiga Lara están a punto de descubrirlo cuando un pez parlante los anima a sumergirse en la fuente de los peces de colores. Así comienza un viaje hacia el Reino de las Sirenas, donde deberán atravesar el Laberinto Bailarín y resolver el acertijo de Anaxtasia.

En esta nueva aventura, los protagonistas tendrán que demostrar su ingenio y valentía para salvar el Reino de las Sirenas, como ya hicieran anteriormente con el Bosque de las Flores Blancas del hechizo de Hadalina. Una historia que combina magia, amistad y desafíos, pensada para estimular la imaginación de los más pequeños.