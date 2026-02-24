Jose y Toño conquistan desde Cáceres el corazón británico: 'The Times' se rinde a Atrio

El siglo XVI fue clave para muchos de los conquistadores que residían en Cáceres, pues muchos partieron hacia el Nuevo Mundo en busca de riquezas; lo que hizo que Cáceres gozase de una posición privilegiada, que con el paso del tiempo ha ido perdiendo, y ha dado lugar a que mucha gente desconozca los tesoros que esconde esta ciudad considerada Patrimonio de la Humanidad.

De una forma similar abría recientemente el periódico británico 'The Times' su artículo sobre Toño Pérez y Jose Polo, los dueños de Atrio, a los que la publicación prácticamente atribuye el resurgimiento de la ciudad. Pues gracias a su gastrohotel, anteriormente solo restaurante, Atrio, la ciudad de Cáceres acoge cada año a cientos de turistas, y locales, amantes de la Arquitectura Renacentista y el Arte Contemporáneo y que buscan disfrutar de la alta cocina hecha con los productos de gran calidad que oferta nuestra región.

Sus orígenes

El artículo detalla con gran admiración como pasaron de estar al frente del obrador del padre de Toño a abarcar tres negocios, cada cual más impresionante que el anterior, y que sin duda alguna honran a la región. A lo largo de este, hace especial hincapié en como el deseo de autosuperación de esta pareja ha supuesto un gran chute de autoestima a la capital cacereña, poniendo la ciudad de nuevo en el mapa cultural.

Atrio cuenta con varias Estrellas Michelín, las cuales son el reflejo de 40 años de esfuerzo: las dos primeras las ganaron en 1994 y en 2004, y con la reapertura de Atrio como "gastrohotel", en 2010, llegó la tercera.

Equipo de Atrio, Cáceres / LORENZO CORDERO

Para Toño y José su equipo es como su familia; así que en 2020, ante los recortes del Covid-19, adquirieron la Torre de Sande, con el objetivo de repartir a su personal y mantener la plantilla entera. Poco después, en 2022, sorprendieron a la ciudad, con un proyecto de 11 suites que combinan arquitectura medieval con decoración escandinava, la Casa Palacio Paredes Saavedra.

No todo es comida también hay sitio para la cultura

El foco de esta pareja no solo se limita a la gastronomía, pues hace poco fundaron "La Fundación Atrio", como forma de devolverle a su ciudad todo lo que esta les ha dado. Con ella, buscan poner en marcha diferentes proyectos culturales, tanto en Cáceres como en Extremadura, y llevar la música, de forma gratuita, a todos los niños, tras haber experimentado de primera mano cuan beneficiosa a nivel cognitivo puede llegar a ser el estar en contacto con la música desde una edad temprana.

Pese a las críticas y los numerosos cotilleos que la pareja ha tenido que hacer frente, esta pareja se ha convertido en una de las parejas más apreciadas de la ciudad. Sus 40 años de duro trabajo se traducen en experiencias sensoriales que combinan 2 formas de expresión tan diferentes como complementarias: el arte y la gastronomía.