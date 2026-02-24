La gerente del Área de Salud de Cáceres, sobre el caso de las oposiciones: "Es un ataque directo a los enfermeros; el PSOE ha actuado con clasismo y machismo"

La gerente del Área de Salud de Cáceres y concejala en el Ayuntamiento cacereño, Encarna Solís, ha respondido a la polémica generada tras su inscripción en las oposiciones de enfermería del Servicio Extremeño de Salud (SES), asegurando que no llegó a presentarse a la primera prueba y que no estará en la segunda, y acusando al PSOE de intentar "desprestigiar" su imagen.

"Es legal que me presente a las oposiciones del SES, pero no me presenté", ha afirmado, en referencia al examen celebrado el pasado mes de noviembre, al que no acudió. También ha señalado que tampoco asistirá a la prueba prevista para la próxima semana.

La responsable sanitaria ha defendido que la normativa permite concurrir a estos procesos selectivos y ha recordado que, durante anteriores gobiernos socialistas, varios directivos y gerentes se presentaron a oposiciones. En ese sentido, ha sostenido que la diferencia radica en que "ninguno de sus gestores y ninguno de sus gerentes era enfermero", calificando la controversia como "un ataque directo a la enfermería".

"Como enfermeros tenemos los mismos derechos que el resto de opositores", ha insistido, subrayando que la ley permite tanto que una enfermera ejerza como gerente (al tratarse de un cargo de confianza) como que se presente a un examen.

Además, ha acusado al PSOE extremeño de actuar con "clasismo y machismo", aludiendo a comentarios en redes sociales que, según ha señalado, pretendían cuestionar su imagen pública. "Yo voy a seguir luchando por el área de salud de Cáceres, por todos los pacientes y por todos los profesionales y voy a seguir demostrando que la enfermería sí puede", ha afirmado.

Sentencia del Supremo

Preguntada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que limita las Direcciones de Zona de Salud a profesionales del grupo A1, excluyendo al grupo A2 (al que pertenecen enfermeros y fisioterapeutas), ha defendido la apuesta del actual Ejecutivo autonómico por la enfermería y ha recordado que la Consejería de Salud recurrió el fallo.

Según ha explicado, la asesoría jurídica está estudiando el contenido de la resolución. "Nosotros siempre acataremos lo que digan", ha señalado, aunque ha recalcado que actualmente los centros de salud están funcionando "muy bien", con direcciones ocupadas por profesionales de distintos perfiles, tanto médicos como enfermeros.

La sentencia del Supremo anula parcialmente el decreto autonómico que permitía que profesionales del grupo A2 accedieran a puestos de Dirección de Zona de Salud, al considerar que esas funciones deben recaer exclusivamente en el grupo A1, si bien mantiene abierta la posibilidad de que ocupen subdirecciones.

Mientras se analiza el alcance del fallo y sus posibles efectos en Extremadura, la gerente ha reiterado que el sistema está funcionando con normalidad y que se actuará conforme a lo que determinen los servicios jurídicos.