Joven emprendedora en Cáceres: Cristina Rabasa lanza su centro de estética Kuri Studio

Cristina Rabasa, especialista en estética en Cáceres, da un nuevo paso en su trayectoria profesional. Tras tres o cuatro años dedicada al diseño de uñas en la ciudad, la joven emprendedora de 27 años ha decidido abrir su propio centro en la calle Obispo Segura Sáez. Bajo el nombre de Kuri Studio, el espacio nace con una filosofía clara, una estética cuidada al detalle, un ambiente pensado con mimo y una atención totalmente personalizada para cada clienta. El estudio abrirá sus puertas la próxima semana, consolidando así el proyecto personal de Rabasa en la capital cacereña.

"Estaba cansada de trabajar para los demás y sentí que era el momento de emprender por mi cuenta. Ahora, con 27 años, he decidido apostar por mi propio proyecto y construir algo que refleje realmente mi forma de entender la estética. Quiero que mi estudio sea un espacio especial y diferente. Más adelante, cuando pueda trasladarme a un local más grande, me gustaría ampliar los servicios e incorporar tatuajes y piercing. Es una idea que tengo muy presente para el futuro y que me ilusiona muchísimo desarrollar".

Crecimiento del negocio y hábitos de sus clientas

Por otro lado, la especialista destaca que ya cuenta con una cartera de clientas habituales, aunque confía en atraer a muchas más gracias a la ubicación a pie de calle de su nuevo centro. En cuanto al incremento en el consumo de servicios de estética, Rabasa observa que cada vez más personas cuidan su imagen, aunque no de manera constante, sí de forma especial en determinadas ocasiones. Según explica, "normalmente, las clientas suelen renovar sus uñas cada tres semanas".

Emprender joven: retos y apoyos disponibles

Por último, sobre emprender siendo joven, Rabasa admite que no ha sido fácil dar el paso, ya que se necesita contar con ahorros suficientes para poder asumir la inversión de un negocio propio. "Hay muchas cosas y pasos que nadie te explica, como las licencias que hay que solicitar o toda la burocracia; al principio vas un poco a ciegas. Sí que existen bastantes ayudas para autónomos, y creo que también hay programas específicos para menores de 30 años".