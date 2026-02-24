Lujo e historia: la estrategia internacional que conecta Cáceres con Perú, Portugal y Estados Unidos

Lujo e historia articulan la estrategia internacional con la que Cáceres quiere reforzar su posicionamiento exterior: la captación de turismo premium de larga distancia —con Perú y Estados Unidos como mercados clave— y la consolidación de Portugal como socio estratégico de proximidad en el horizonte del 40 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Tres mercados, dos escalas geográficas y un mismo objetivo: elevar el gasto medio, diversificar procedencias y consolidar una marca ciudad asociada a patrimonio, exclusividad y experiencia cultural.

Carlos Gil

El eje transatlántico: Perú y EE.UU.

El principal exponente de esta proyección es el Hotel Hilton Palacio de Godoy Cáceres, integrado en Curio Collection by Hilton. El establecimiento supera el 35% de clientela internacional —triplicando la media regional— y sitúa a Perú como su primer mercado exterior, mientras que Estados Unidos representa más del 8% de las reservas internacionales.

El hotel ha construido su posicionamiento en torno al concepto de “tornaviaje cultural”, evocando los vínculos históricos entre Extremadura y el antiguo Virreinato del Perú. Las figuras de Francisco Pizarro y Francisco de Godoy funcionan como anclaje narrativo de una propuesta experiencial que combina arquitectura renacentista, influencias textiles andinas y una oferta gastronómica que marida la despensa cacereña con la limeña. Esta narrativa convierte la estancia en una experiencia identitaria y diferencial, especialmente atractiva para el viajero latinoamericano y estadounidense de alto poder adquisitivo que busca destinos culturales menos masificados y con relato propio.

Portugal: mercado estratégico europeo

En paralelo, el Ayuntamiento de Cáceres ha reforzado su apuesta por el mercado portugués, clave por proximidad geográfica, conectividad y afinidad cultural.

Cáceres participará por primera vez en la Feria Internacional de Turismo de Lisboa (con la participación este mes de febrero del concejal del área Ángel Orgaz) donde presentará su campaña vinculada al 40 aniversario de la declaración UNESCO en 2026. La estrategia lusa pone el foco en el conjunto monumental intramuros, la muralla almohade, las torres visitables y la programación cultural y gastronómica.

A diferencia del mercado transatlántico —de menor volumen pero mayor gasto medio—, Portugal representa un flujo estable, con alta capacidad de repetición y escapadas de corta estancia.

Un modelo basado en valor añadido

El turismo supone ya en torno al 8% del PIB regional, y la hoja de ruta cacereña apunta a un modelo cualitativo: menos dependencia del volumen y mayor énfasis en el impacto económico por visitante. La combinación de viajeros de larga distancia (Perú y EE.UU.) con mercados europeos estratégicos (Portugal) permite equilibrar riesgo, estacionalidad y rentabilidad.

Cáceres compite así no como destino masivo, sino como enclave patrimonial singular con reconocimiento internacional de la UNESCO y una identidad histórica que conecta ambos lados del Atlántico.

De cara a 2026, el reto será convertir la efeméride en palanca estructural de marca ciudad. La estrategia abraza el lujo, el relato histórico y la diversificación internacional como ejes para consolidar a Cáceres en el mapa del turismo cultural premium.