La Madrila y su emblemática discoteca Faunos se consolidaron como referencia del ocio nocturno en Cáceres en 1987

En diciembre de 1987, cerca de 2.000 firmas, entre ellas la del director general de Juventud y Deportes, José Alvarado, consiguieron que los bares de La Madrila fueran reconocidos como el lugar más idóneo para disfrutar de la noche cacereña. La iniciativa, respaldada por vecinos y empresarios, reflejó el peso que esta barriada había adquirido como principal zona de ocio nocturno de la ciudad.

Discotecas pioneras y tensiones vecinales

Situado en el distrito Oeste de Cáceres, La Madrila es un barrio con una larga tradición como foco de vida nocturna en la capital extremeña. Desde finales de la década de 1970 se fue consolidando como zona de "marcha", albergando algunas de las primeras discotecas y bares que marcaron la movida local, y atrayendo a jóvenes en busca de fiesta durante los fines de semana.

A lo largo de las décadas, la popularidad de La Madrila ha convivido con tensiones entre el ocio y el descanso vecinal, con episodios de altercados y protestas relacionadas con horarios de cierre y los niveles de ruido que, en ocasiones, llevaron el debate público y judicial a las portadas regionales.

El respaldo ciudadano de finales de 1987, junto con otros hitos culturales de la época, consolidó la reputación de La Madrila como epicentro del ocio en Cáceres, un papel que sigue marcando la identidad nocturna de la ciudad.