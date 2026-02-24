Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Madrila y su emblemática discoteca Faunos se consolidaron como referencia del ocio nocturno en Cáceres en 1987

Desde finales de los 70, se convirtió en el foco de la vida nocturna de la ciudad, albergando las primeras discotecas y bares que marcaron la movida local

Discoteca Faunos, situada en Cáceres en la década de los 70.

Discoteca Faunos, situada en Cáceres en la década de los 70. / Fotos antiguas de Cáceres

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En diciembre de 1987, cerca de 2.000 firmas, entre ellas la del director general de Juventud y Deportes, José Alvarado, consiguieron que los bares de La Madrila fueran reconocidos como el lugar más idóneo para disfrutar de la noche cacereña. La iniciativa, respaldada por vecinos y empresarios, reflejó el peso que esta barriada había adquirido como principal zona de ocio nocturno de la ciudad.

Discotecas pioneras y tensiones vecinales

Situado en el distrito Oeste de Cáceres, La Madrila es un barrio con una larga tradición como foco de vida nocturna en la capital extremeña. Desde finales de la década de 1970 se fue consolidando como zona de "marcha", albergando algunas de las primeras discotecas y bares que marcaron la movida local, y atrayendo a jóvenes en busca de fiesta durante los fines de semana.

A lo largo de las décadas, la popularidad de La Madrila ha convivido con tensiones entre el ocio y el descanso vecinal, con episodios de altercados y protestas relacionadas con horarios de cierre y los niveles de ruido que, en ocasiones, llevaron el debate público y judicial a las portadas regionales.

La Reina Sofía entrega el premio Europa Nostra

Ese mismo año, la Reina Sofía presidió la entrega del premio Europa Nostra a Adenex, un galardón otorgado por la Federación Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de Europa, que reconoció esfuerzos destacados en la defensa del patrimonio cultural.

Noticias relacionadas y más

El respaldo ciudadano de finales de 1987, junto con otros hitos culturales de la época, consolidó la reputación de La Madrila como epicentro del ocio en Cáceres, un papel que sigue marcando la identidad nocturna de la ciudad.

