María Victoria Hernández León, que atiende a víctimas de violencia de género de Cáceres, distinguida con el premio 8M

El Ayuntamiento de Cáceres ha presentado la campaña institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema "Para llegar lejos, caminemos en igualdad". La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Mujer, ha apostado por un mensaje que subraya la igualdad como "la fuerza que nos permite llegar lejos como sociedad". También ha anunciado que María Victoria Hernández Leal, gestora de la oficina de atención a las víctimas de violencia de género en Cáceres del Ministerio de Justicia, será la mujer distinguida con el premio 8M en esta edición. Cuenta con una dilatada trayectoria en este campo, es miembro de la comisión territorial contra la violencia de género, ha impartido numerosas jornadas de formación en justicia para agentes de policía y estudiantes de criminologia.

La entrega de este galardón es el evento central. "Busca reconocer la labor de mujeres o entidades que, por su trayectoria personal, social y profesional, hayan destacado a favor de la promoción de la igualdad de la mujer y por la erradicación de la violencia de género en el municipio. Este año se han recibido 7 propuestas de candidatas , un proceso que se acordó que fuese abierto y participativo para toda la ciudadanía", ha indicado la concejala de Mujer, Encarna Solís. La entrega de la estatuilla será el viernes, 6 de marzo, en el salón de plenos del ayuntamiento a las 12.00 horas, donde además se dará lectura de un manifiesto y habrá una actuación musical.

Así es la galardonada María Victoria Hernández Leal trabajó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coria entre 1991 y 2001. Desde entonces, es la gestora de la Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Cáceres. Entre sus ponencias y conferencias, fue profesora de cursos de formación impartidos para funcionarios de la Administración de Justicia en Cáceres entre 2001, 2002 y 2024, o participó en jornadas formativas sobre violencia de género organizadas por la Subdelegación del Gobierno o para abogados de oficio de violencia de género, entre otras. Además, recibió el Premio Meninas 2017 por parte de la Subdelegación del Gobierno, fue tutora de prácticas externas para alumnos de Criminología en 2021, miembro de las mesas de la Comisión Provincial de Violencia de Género y de Coordinación policial para la protección y seguimiento de los casos de violencia de género y miembro de la Comisión Territorial contra la violencia de género.

El galardón es una escultura que representa una figura femenina con un pañuelo inspirado en el típico de cien colores en tonos rosas y morados, y de sus manos emergen unas llamas que simbolizan el origen del 8M. Ha sido elaborado por la artista cacereña Marta Barroso. Nació tras el incendio de una fábrica textil en Nueva York en el año 1909 durante una huelga femenina por la mejora de las condiciones laborales y en la que 129 mujeres fallecieron calcinadas.

La campaña

La campaña está articulada en torno a un vídeo y un cartel protagonizados por ocho mujeres de distintas edades (la más pequeña, de apenas un año) y perfiles diversos. Unidas de la mano, simbolizan el avance colectivo desde el Arco de la Estrella, en la entrada a la ciudad monumental, que este año conmemora el 40 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. La escalinata se ha convertido así en el escenario elegido para representar que los derechos se conquistan "con el esfuerzo colectivo" y con la implicación de toda la sociedad.

El vídeo, acompañado por la canción Imparable de Sia, incorpora mensajes como "soy invencible" o "tengo tanta confianza que soy imparable", reforzando la idea de fortaleza y empoderamiento femenino. La campaña podrá verse en pantallas publicitarias de la ciudad, marquesinas de autobús, redes sociales municipales y en los distintos actos programados en torno al 8M.

Reto

El domingo 8 de marzo se celebrará el 'Reto 8M: 8 kilómetros, 8 motivos por la igualdad', en colaboración con la Federación Extremeña de Montaña y Escalada. La actividad consistirá en una ruta senderista de ocho kilómetros por la Sierra de la Mosca, con salida a las 9.30 horas desde el Espacio para la Creación Joven, en la Ribera del Marco, y llegada prevista a la plaza Mayor en torno a las 12.00.

El recorrido contará con un tramo accesible para personas con movilidad reducida, que se incorporarán en Fuente Fría a las 11.30 horas, con el objetivo de garantizar una participación inclusiva. Los ocho motivos que centran la reivindicación (violencia de género, conciliación, trata y prostitución, acoso sexual, publicidad sexista, roles de género, techo de cristal y brecha salarial) estarán representados en banderolas visibles en la Plaza Mayor.

La inscripción es gratuita a través de un formulario habilitado para ello. Las 500 primeras personas inscritas recibirán una camiseta conmemorativa, que podrá recogerse en el Instituto Municipal de Asuntos Sociales, en la calle Atahualpa, del 3 al 6 de marzo en horario de mañana. Tras la llegada se ofrecerá un desayuno y se dará lectura a un manifiesto, cerrándose el acto con una actuación musical a cargo de la artista Bambikina. Además, la fachada del Ayuntamiento permanecerá iluminada en color morado del 6 al 8 de marzo.