Offipapel ya tiene repuesto en Gil Cordero: una franquicia nacional que busca trabajadores en Cáceres

La papelería Offipapel cerró sus puertas este mes tras casi cuatro décadas de actividad en la céntrica calle Gil Cordero de Cáceres. Bajo la dirección de Carlos Boticario, el establecimiento se consolidó como un referente del pequeño comercio y uno de los negocios más antiguos y emblemáticos de esta vía, destacando por su cercanía y atención personalizada. Durante décadas, Offipapel fue punto de referencia para estudiantes, profesionales y familias en busca de material escolar, de oficina o productos de papelería especializados. Su cierre supuso la despedida de un establecimiento histórico, símbolo del trato próximo que caracteriza al comercio local.

"Me ha llenado de orgullo e incluso me han entrado ganas de llorar", confesaba hace unos días a este diario. Según sus cálculos, entre 400 y 500 personas han pasado por Offipapel en apenas unos días solo para desearle una buena jubilación. "Me ha llegado al corazón porque no me lo esperaba. Esto es lo que me queda", subrayaba.

El relevo, sin embargo, ya tiene nombre y ubicación. Justo enfrente, en el número 10 de la calle Gil Cordero, abrirá próximamente Folder, una franquicia nacional especializada en papelería y material de oficina que busca trabajadores en Cáceres para su nueva tienda.

De empresa familiar a red nacional

Folder nació en 2004 con la inauguración de su primera tienda en septiembre de ese año en Madrid. Surgió como una empresa familiar compuesta por profesionales con muchos años de experiencia en el sector de la papelería y la distribución de material de oficina, con la voluntad de desarrollar un modelo de franquicia que permitiera transmitir sus conocimientos a emprendedores interesados en gestionar su propio negocio bajo el respaldo de la marca.

En 2007 la enseña consolidó su crecimiento al cerrar el año con 46 tiendas y presencia en 11 comunidades autónomas: Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra. Con el tiempo fue incorporando nuevas líneas de producto y servicios, como puntos DHL en casi todos sus centros, reprografía o artículos de marca propia, cada vez más demandados en oficinas y entornos profesionales.

La próxima apertura en Cáceres supondrá su desembarco en una calle con intensa actividad comercial y una identidad muy marcada dentro de la ciudad. En el futuro escaparate ya luce un anuncio en el que se buscan trabajadores, basta con enviar el curriculum a admin.caceres@folder.es

Un local con historia en una calle viva

El local que ocupará Folder albergó años atrás una peletería y, más tarde, una tienda de congelados. Ahora se prepara para iniciar una nueva etapa ligada de nuevo al sector de la papelería, aunque bajo un modelo distinto al que representó Offipapel durante décadas.

En este tramo de Gil Cordero conviven negocios consolidados como Lamagrande, Inmobiliaria Fernández, el despacho del abogado Máximo Pérez Muñoz, Zeri’s, Onae, el café Vivaldi, El Puchero Extremeño, Asem (Asesoría de Empresas), Porcelanosa, Dkora, la inmobiliaria Gala, la barbería Marbyn, la frutería González Pulido, Charcuterías Mayo o la gasolinera de Repsol.

La calle, una de las arterias comerciales de la ciudad, mantiene así su pulso pese a los cambios. Offipapel se despide como parte de la memoria sentimental de varias generaciones de cacereños; Folder prepara su llegada con el respaldo de una red nacional y con la vista puesta en captar tanto a los clientes habituales de la zona como a nuevos perfiles profesionales y escolares.