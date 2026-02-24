Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El paso de peatones que ha dejado de ser el rey de los tropezones en Cáceres

La actuación municipal se ha centrado en la calle Viena, uno de los puntos más transitados y cuestionados por el estado del pavimento

El Periódico Extremadura

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La preocupación por el estado de las baldosas no es nueva en Cáceres. Durante años, el mal estado del pavimento en distintas barriadas ha provocado caídas, lesiones y reclamaciones vecinales. Uno de los puntos que arrastraba críticas era el paso de peatones de la calle Viena, donde el deterioro de las losetas había generado más de un susto entre los viandantes.

La intervención reciente ha permitido renovar el firme y adaptar el cruce a criterios de accesibilidad, dentro del plan municipal que prevé actuar en cientos de pasos de peatones repartidos por la ciudad. Con ello, este enclave deja atrás la imagen de pavimento irregular que tantos comentarios había suscitado entre los residentes.

Las baldosas de los tropezones / El Periódico Extremadura

Las denuncias por el deterioro de los acerados se remontan, en cualquier caso, a años atrás y no se limitan a un único barrio. En 2011, un vecino alertó públicamente de las deficiencias en las baldosas tras la caída de su esposa, que sufrió una rotura y desplazamiento de la cabeza del radio del brazo derecho y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. En febrero de 2023, en otro punto de la ciudad, un octogenario necesitó 12 puntos de sutura en una mano tras tropezar con una baldosa rota. En ese mismo lugar se produjo posteriormente otra caída con resultado de corte en la mano, politraumatismo y rotura de gafas.

Plan de accesibilidad

La actuación en la calle Viena se enmarca en un proyecto impulsado por el ayuntamiento con un presupuesto de 400.000 euros para hacer accesibles alrededor de 400 pasos de peatones en distintos puntos de Cáceres. El objetivo es adaptar los cruces a la normativa vigente y mejorar la seguridad, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida.

Las obras forman parte de un calendario más amplio de intervenciones que también se están desarrollando en otras intersecciones de la ciudad. Según se ha trasladado desde el consistorio, la intención es llegar a todas las barriadas “atendiendo a las necesidades reales de cada una”.

El debate sobre el estado del pavimento ha sido recurrente en Cáceres. En zonas como Virgen de Guadalupe, los residentes han advertido en varias ocasiones de que las reparaciones puntuales no siempre resultan duraderas y han reclamado soluciones más estructurales.

La remodelación de la calle Viena busca precisamente evitar que un cruce muy utilizado vuelva a convertirse en un punto conflictivo. Tras años de quejas por baldosas sueltas o desniveles, el paso de peatones deja de ser, al menos por ahora, un riesgo cotidiano para quienes lo cruzan a diario.

