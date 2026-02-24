De Punt Roma a Springfield: los cierres más traumáticos del comercio del centro de Cáceres

El centro de Cáceres ha vivido en la última década un rosario de persianas bajadas que han cambiado el paisaje comercial de calles como Pintores, Moret o la avenida de España. Algunas decisiones respondieron a estrategias empresariales; otras, a la pandemia, a la pérdida de rentabilidad o a problemas estructurales como los altos alquileres. El resultado es una estampa cada vez más reconocible: locales vacíos donde antes hubo marcas tractoras.

Uno de los cierres más recientes es el de Punt Roma, que ha anunciado el cese de actividad de su tienda en la avenida de España para el próximo 25 de marzo de 2026. La firma, presente en la ciudad desde hace dos décadas (primero en San Antón y después en su ubicación actual), ha decidido concentrar su actividad en el centro comercial Ruta de la Plata. Tres trabajadoras se han visto afectadas por la medida, pese a que la cadena ha mejorado resultados a nivel nacional.

Stradivarius

En 2022, Inditex reordenó su presencia en la ciudad. Stradivarius cerró su tienda de la Cruz, abierta en 2011 en un local de 800 metros cuadrados. La enseña mantiene únicamente su espacio en el Ruta de la Plata. "Cuando bajamos la persiana no podíamos parar de llorar", reconocía una empleada tras el cierre. Un día después, Massimo Dutti, que abrió en 2012 en el centro comercial, también echó el cierre tras más de una década. Entre ambos establecimientos, una veintena de trabajadores se vieron afectados, aunque parte de la plantilla fue reubicada.

Cierre de Stradivarius en la Cruz. / Silvia Sánchez

El eje de Pintores sufrió un golpe importante en el verano de 2023. En agosto de ese año se anunció que Decathlon City dejaría su local del número 6 para trasladarse al futuro centro comercial Cáceres Way, cuya apertura se realizó en 2024. La multinacional deportiva multiplicará allí por doce su superficie. Ese mismo mes, Lizarrán comunicó el cierre de su establecimiento en la calle Moret, efectivo el 31 de agosto de 2023, tras meses sin poder utilizar la terraza por el acordonamiento de un edificio colindante. Ocho puestos de trabajo se vieron directamente comprometidos. La franquicia se reubicó después en otro punto de la ciudad.

Impacto de la pandemia

Si se retrocede a 2020, el impacto de la pandemia dejó una de las imágenes más duras en Pintores. En junio de ese año se confirmó la marcha de Springfield, que mantuvo únicamente su tienda en el Ruta de la Plata, y el anuncio de cierre de Kiddy’s Class, tras más de una década en la calle. A ellos se sumaron otros negocios locales como Spagnolo. Comerciantes veteranos resumieron entonces la sensación con una frase que aún resuena: "Si la crisis de 2008 hizo mella en Pintores, la de ahora ha sido la puntilla".

Causas

Las causas se repiten con matices: auge del comercio online, concentración de marcas en grandes superficies, pérdida de turismo en momentos clave, alquileres elevados en la almendra histórica y cambios en los hábitos de consumo tras la covid. Entre estrategias globales y realidades locales, el centro ha ido perdiendo referentes.

Cada cierre tiene su contexto y su fecha, pero juntos dibujan una tendencia: el desplazamiento del comercio hacia centros comerciales o formatos de mayor tamaño y la progresiva fragilidad de las calles tradicionales. De Punt Roma a Springfield, pasando por Stradivarius, Decathlon o Kiddy’s Class, el centro de Cáceres acumula cicatrices que explican el debate actual sobre qué modelo comercial quiere para su futuro.