La semana viral que ha cambiado el rumbo de Chloé Bird, artista de Cáceres: "Solo teníamos cuatro entradas vendidas y al final logramos llenar la sala"

Lo que iba a ser una cancelación discreta se ha convertido en uno de esos fenómenos imprevisibles que de vez en cuando sacuden las redes. La cantante cacereña Chloé Bird estuvo a punto de suspender su concierto en Barcelona junto al salmantino Delgado después de haber vendido únicamente cuatro entradas a una semana de la fecha. El desplazamiento desde Cáceres (más de 900 kilómetros), el alojamiento, los billetes y el alquiler de la sala hacían inviable asumir las pérdidas.

La decisión estaba sobre la mesa: seguir adelante y perder "un dineral" o cancelar y minimizar el golpe. Fue entonces cuando optaron por contarlo en redes sociales. Sin dramatismos y con humor, explicaron la situación en un vídeo que, en principio, aspiraba simplemente a llegar a algunas personas más en Barcelona. Lo que ocurrió después fue inesperado.

Vídeo viral

El vídeo comenzó a circular con fuerza, primero en Instagram y, sobre todo, en Twitter. En cuestión de horas, la historia se convirtió en una avalancha de mensajes de apoyo de personas desconocidas que decidieron respaldar el concierto. El resultado: la pequeña sala acabó colgando el cartel de completo.

"Nuestro objetivo no es llenar un Movistar Arena, ni nunca lo va a ser, probablemente", ha explicado la artista, consciente de que su proyecto transita otros caminos. Pero el logro iba más allá de llenar una sala modesta. El episodio ha funcionado como altavoz para una realidad incómoda dentro del sector musical. Hasta Jordi Évole compró dos entradas y luego las regaló al no poder acudir por falta de tiempo.

Más allá de la anécdota

La viralidad, admite, es efímera: "Luego el trabajo es lo único que mantiene las cosas". Sin embargo, lo sucedido ha abierto un debate más profundo sobre la sostenibilidad de las giras en salas pequeñas y medianas.

Bird y Delgado (afincado en Madrid) habían planteado el concierto como una fórmula compartida para abaratar costes: repertorio a dúo, acompañándose mutuamente al piano y a la guitarra, en un intento de hacer viable una gira que, reconocen, suele ser deficitaria.

El término medio desaparece

La reflexión que ha emergido en redes va más allá de un caso concreto. La artista habla de una "desaparición del término medio" en la industria musical: macrofestivales y grandes conciertos por un lado, y proyectos muy precarios por otro. En ese contexto, llenar una sala pequeña se ha convertido en un desafío incluso para propuestas consolidadas.

Lo que más valora de lo ocurrido no es solo el lleno puntual en Barcelona, sino haber puesto sobre la mesa esa conversación. Profesionales del sector, músicos y público han debatido durante días sobre el apoyo a artistas emergentes, la supervivencia del circuito de salas y el modelo cultural dominante.

Tras el concierto, cada uno ha regresado a su casa. La gira continúa, con nuevas fechas ya cerradas, algunas compartidas y otras bajo el formato habitual de la artista. Sin euforias desmedidas, pero con la constatación de que, al menos durante unos días, la red demostró que también puede servir para sostener.