El Supremo ratifica la sentencia dictada en Cáceres que obliga a una entidad financiera a devolver 1,5 millones a una empresa extremeña

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a la entidad bancaria BBVA a reintegrar 1.500.000 euros a una empresa extremeña del sector inmobiliario por los daños derivados de la comercialización de un producto financiero complejo, que fue presentado como un seguro frente a eventuales subidas de los tipos de interés.

La resolución, fechada el 9 de febrero de 2026, ha desestimado los diez motivos de impugnación formulados por la institución financiera y ha ratificado íntegramente la sentencia dictada en noviembre de 2020 por la Audiencia Provincial de Cáceres, que ya apreció responsabilidad por daños y perjuicios.

La demanda y la defensa de la empresa han sido asumidas por los servicios jurídicos de Picado Abogados, despacho cacereño especializado en derecho financiero y bancario.

Un falso seguro

El litigio se ha centrado en la contratación de una "permuta de tipo de interés", también conocida como Interest Rate Swap (IRS), un derivado financiero que se comercializó de forma generalizada entre los años 2006 y 2009 como supuesto mecanismo de cobertura frente a eventuales subidas del euríbor en préstamos y pólizas de crédito a tipo variable.

Según los hechos recogidos en la sentencia provincial, el banco aconsejó a la empresa la suscripción del producto para neutralizar las subidas de tipo en las pólizas de crédito y préstamos a tipo variable formalizados con la entidad. Sin embargo, el diseño del contrato y su funcionamiento real trasladaban el riesgo al cliente en caso de bajadas, un escenario que terminó produciéndose de forma intensa a partir de 2008, cuando los tipos de interés iniciaron una caída prolongada, provocando que la entidad financiera incurriera en mala práctica profesional.

La Audiencia Provincial de Cáceres analizó si la información facilitada fue adecuada, comprensible y veraz, y concluyó que la entidad proporcionó una información "sesgada, incompleta, desleal y alejada de la realidad", lo que determinó su responsabilidad por daños y perjuicios al apreciarse negligencia grave. Una valoración que ahora ha sido ahora refrendada por el alto tribunal y que pone fin a un procedimiento que se ha prolongado más de cinco años desde la primera sentencia.

Complejidad y falta de información

El tribunal también tuvo en cuenta el contexto en el que se produjo la contratación. La empresa mantenía una relación de dependencia financiera con la entidad, circunstancia que, según la resolución, situaba a ambas partes en una posición de evidente desequilibrio informativo y técnico.

Además, las permutas financieras son instrumentos complejos cuyo funcionamiento resulta especialmente sensible a la evolución de los mercados y que, según ha reiterado la jurisprudencia en los últimos años, exigen un plus de transparencia cuando se ofrecen a clientes sin formación financiera especializada.

Desde el despacho cacereño que ha llevado la defensa subrayan que contar con asesoramiento especializado en derecho financiero y bancario "evita importantes pérdidas económicas y quebraderos de cabeza innecesarios para empresas, profesionales y consumidores".