Vox Cáceres, sobre la negociación de los presupuestos: "No nos han entregado el borrador íntegro"

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha confirmado que aún no ha decidido su apoyo a los presupuestos municipales de 2026 y ha reclamado al equipo de Gobierno el envío del borrador completo de las cuentas antes de entrar a negociar en profundidad.

El portavoz de la formación ha explicado que el documento remitido por el Ejecutivo local no incluye la totalidad del presupuesto, sino "solamente algunos aspectos concretos de las inversiones y los capítulos donde se pueden hacer más modificaciones", por lo que ha considerado que lo "correcto y oportuno" es disponer del texto íntegro antes de fijar una posición definitiva.

"Poco tiempo"

Según ha señalado, el grupo ha tenido "poco tiempo" para analizar la documentación, recibida el viernes a última hora, y prevé mantener una reunión interna para estudiar con más detalle las partidas y comenzar a definir sus propuestas.

Desde Vox han recordado que mantienen pendiente la remisión de una batería de iniciativas, tanto políticas como económicas, que ya estaban preparadas antes de las conversaciones. Entre sus prioridades, han avanzado que insistirán en "inversiones en los barrios" y en la mejora de espacios públicos, además de en determinadas líneas políticas que consideran afines a su planteamiento y que, a su juicio, deberían modificarse si el Gobierno quiere contar con su respaldo.

Dudas

La formación ha mostrado además dudas sobre el grado de interés real del Ejecutivo por cerrar un acuerdo. A su entender, la negociación llega "tarde", a finales de febrero, y ha apuntado a la posible influencia del contexto político regional en el ritmo de las conversaciones. También ha deslizado que el actual presupuesto podría prorrogarse si no prospera el acuerdo, una posibilidad que, según ha indicado, les ha sido trasladada en otras ocasiones.

Uno de los aspectos que Vox ha puesto sobre la mesa es la necesidad de que los compromisos que se alcancen se cumplan posteriormente. El grupo ha asegurado que en anteriores acuerdos algunas medidas firmadas no se han ejecutado y ha advertido de que no respaldará unas cuentas si después no se respetan los compromisos adquiridos. "No podemos permitir que se apoye para luego no sacarlo adelante", ha subrayado el portavoz.

Disposición a negociar

Pese a las críticas, Vox ha reiterado su disposición a negociar. Ha defendido que una administración "con un presupuesto actualizado" es lo más adecuado para la ciudad, pero ha insistido en que cualquier acuerdo debe basarse en el respeto mutuo, el seguimiento de la ejecución y una relación estable entre los grupos.

Con el ‘no’ previo de PSOE y Unidas Podemos, el apoyo de Vox se mantiene como la única vía para que el Gobierno municipal pueda sacar adelante las cuentas de 2026, en un escenario que, por ahora, sigue abierto y pendiente de nuevas reuniones.