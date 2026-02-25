Alicia Izaguirre, primera gobernadora civil de Cáceres, marcó un hito en la España de 1988

En septiembre de 1988, Alicia Izaguirre Albiztur hizo historia en Cáceres al convertirse en la primera mujer en ser nombrada gobernadora civil de la provincia, un cargo que ocupó hasta julio de 1993 tras ser designada por el Gobierno central.

Experiencia previa en altos cargos

Izaguirre, políticamente vinculada al Partido Socialista Obrero Español, ya contaba con una larga trayectoria en la administración pública antes de llegar a la capital cacereña. Había sido gobernadora civil de Álava entre 1984 y 1987 y delegada del Gobierno en Cantabria en la primera mitad de los años ochenta, posiciones desde las que se ganó visibilidad como una de las mujeres pioneras en la política española de la transición democrática.

Trayectoria y legado político

Su llegada a Cáceres marcó un capítulo relevante en la presencia de mujeres en altos cargos del Estado en la región, en un momento en el que la administración pública estaba aún dominada mayoritariamente por hombres. El nombramiento se oficializó mediante Real Decreto del 16 de septiembre de 1988, en el que se le otorgó el mando del Gobierno Civil de la provincia.

Durante su mandato en Cáceres, Izaguirre se enfrentó a decisiones de gran impacto local. En 1991, por ejemplo, impulsó un adelanto del horario de cierre de los bares en la zona en La Madrila, una medida que generó protestas y marcó un punto de debate social en la ciudad. La carrera de Izaguirre continuó tras su etapa en Cáceres: en agosto de 1993 fue nombrada delegada del Gobierno en Extremadura, cargo que ejerció hasta mayo de 1996. A lo largo de su vida profesional se consolidó como una de las mujeres pioneras del PSOE en la España democrática y como referente en la incorporación de mujeres a la vida pública.

Alicia Izaguirre falleció en 2014, pero su paso por Cáceres sigue siendo recordado como un momento clave en la historia política de la provincia y de la participación femenina en altos cargos del Estado.