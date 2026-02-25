Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta de Interés Turístico Regional

Cáceres estrena escenario para su patrona: la presentación del Novenario de la Virgen de la Montaña llega al Hilton de Godoy

Para no coincidir con la quema del dragón de San Jorge, la tradicional Bajada de la Virgen de la Montaña se adelantará un día

Bajada de la Virgen de la Montaña en 2024, a su paso por las obras del Palacio de Godoy.

Bajada de la Virgen de la Montaña en 2024, a su paso por las obras del Palacio de Godoy. / Carlos Gil

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La ciudad de Cáceres celebrará este año la presentación del Novenario de la Virgen de la Montaña, patrona de la capital cacereña, por primera vez en el Hotel Hilton Palacio de Godoy, un evento declarado Fiesta de Interés Turístico Regional.

Con vistas a la Montaña

Joaquín Floriano, mayordomo de la Cofradía Virgen de la Montaña, explica que todavía no se ha fijado la fecha exacta ni si la celebración se realizará en la zona ajardinada, accesible desde la calle Zapatería, o en la terraza panorámica del hotel, que ofrece vistas directas a la Montaña cacereña, a la Iglesia monumental de Santiago y al casco antiguo y los Llanos de Cáceres.

De esta forma, el Hilton Palacio de Godoy se abre a acoger eventos netamente cacereños, como este que tiene que ver con la patrona de la ciudad.

Un día antes

Además, este año la tradicional Bajada de la Virgen de la Montaña se adelantará un día para no coincidir con la quema del dragón de San Jorge, patrón de Cáceres, que se celebra el 22 de abril y constituye una de las festividades más populares, arraigadas y con mayor participación ciudadana de la capital.

“La solución es la mejor para todos y la que más gusta a los cacereños: adelantar un día la bajada”, concluye Floriano, subrayando el equilibrio entre tradición, turismo y comodidad para los ciudadanos.

Con este cambio, Cáceres combina tradición, devoción y turismo, ofreciendo a locales y visitantes un escenario único para adelantar uno de sus eventos religiosos más emblemáticos.

TEMAS

