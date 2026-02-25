Cáceres abre el plazo de subvenciones a las asociaciones de vecinos para 2026

El Ayuntamiento de Cáceres ha informado de la apertura del plazo para presentar solicitudes a las subvenciones destinadas a las asociaciones de vecinos de la ciudad para el año 2026. La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, está dotada con 75.000 euros y permanecerá abierta hasta el 16 de marzo.

El objetivo, según ha indicado el consistorio, es apoyar y promover el movimiento asociativo vecinal y la participación ciudadana, facilitando la labor de asociaciones y federaciones en ámbitos donde el Ayuntamiento “no dispone de personal ni de recursos”, sufragando parte de los programas y actividades que desarrollen durante 2026, tanto de forma individual como en colaboración con otros colectivos del barrio.

Tres modalidades y reparto de fondos

La convocatoria se divide en tres modalidades. La primera, “Mantenimiento”, está orientada a colaborar en la financiación de gastos ordinarios de mantenimiento de sedes y de las entidades a lo largo del año en curso, con una dotación de 30.000 euros.

La segunda, “Dinamización de la participación ciudadana”, cuenta con 40.000 euros y está dirigida a sufragar gastos vinculados a eventos y acciones para potenciar la relación entre la vecindad, fomentar el sentimiento de pertenencia y el conocimiento del barrio, incidir en la información y formación en conductas cívicas, favorecer la implicación en la actividad municipal y promover la coordinación entre asociaciones para iniciativas comunes.

La tercera línea, “Dinamización asociativa”, está dotada con 5.000 euros y se destina a proyectos de federaciones de asociaciones de vecinos centrados en formación, apoyo técnico, asesoramiento, trabajo en red, capacitación tecnológica u otras acciones de impulso del movimiento vecinal.

“Fortalecer la vida en los barrios”

Desde el área de Participación Ciudadana se ha recordado que la finalidad pasa por “dinamizar la participación, estimular la cohesión social, potenciar las conductas cívicas, favorecer la integración así como mejorar la calidad de vida de las personas del barrio”.

El ayuntamiento ha subrayado además el papel de las asociaciones vecinales por las actividades que desarrollan durante todo el año, como espacios de encuentro y de creación de comunidad, y ha animado a las entidades a solicitar estas ayudas para “continuar fortaleciendo el movimiento vecinal y la vida en los barrios”.