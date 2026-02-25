Cáceres será Ciudad Taurina de Extremadura tras el acuerdo PP-Vox

La ciudad de Cáceres se va a adherir a la Red de Municipios Taurinos de Extremadura. Es uno de los asuntos que se va a debatir en la comisión del próximo jueves en el ayuntamiento, con los partidos PP y Vox listos para su aprobación. El portavoz en Cáceres de la formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal, Eduardo Gutiérrez, confirma que se posicionan a favor de ello, aunque todavía deben conocer el expediente en su totalidad: "Cuando la gente demanda algo, debemos hacerlo. Cáceres ha demostrado que es una ciudad taurina. En nuestra tierra hay mucha ganadería brava, y es importante apoyarles. No somos asesinos y apoyamos mucho el campo. Somos fieles a la tradición", cuenta. A la espera de conocer la decisión definitiva de los grupos municipales de PSOE y Unidas Podemos, todo apunta a que esta propuesta saldrá adelante con los votos favorables de las formaciones de derecha. Desde la llegada de Rafa Mateos a la alcaldía, su apuesta por la tauromaquia ha sido firme, recuperando los festejos tras cinco años de parón.

En el año 2023 se creó la Red de Municipios Taurinos de Extremadura, que se entiende por "aquel cuyo ayuntamiento lleve a cabo actuaciones tendentes a promocionar de forma decidida la tauromaquia en cualquiera de sus vertientes, con la finalidad de divulgar su conocimiento, mejorar su valoración social y fomentar la programación de espectáculos o festejos taurinos, con especial énfasis en el acercamiento de la Tauromaquia a la juventud".

De esta forma, los primeros en adherirse fueron Alburquerque, Almendralejo, Azuaga, Casar de Palomero, Casillas de Coria, Coria, Fregenal de la Sierra, Herrera del Duque, Jaraíz de la Vera, Jerez de los Caballeros, Moraleja, Segura de León, Talayuela y Táliga. Las últimas incorporaciones han sido Badajoz, Calzadilla, Casar de Cáceres, Garrovillas de Alconétar, La Garganta, Montánchez, Montemolín, Oliva de la Frontera, Portaje, Torrejoncillo, Torremocha, Valdefuentes, Valencia de Alcántara, Zarza la Mayor y Serrejón. El reconocimiento incluye un sello distintivo que pueden emplear ayuntamientos, asociaciones y empresas locales en sus acciones de comunicación y publicidad.

Críticas

Entretanto, la fundación animalista Franz Weber salió al paso este martes tras el anuncio del Ayuntamiento de Cáceres de licitar eventos taurinos para 2026 y 2027 con un incremento en la partida de dinero público, pasando de los 80.000 a los 160.000 euros con una licitación para dos años de diferencia. "Mientras todos los estudios sociológicos muestran que existe una mayoría de extremeeños que no asiste a las corridas de toros ni otras convocatorias taurinas, el uso de dinero público permite sostener de forma artificial estas prácticas, como es el caso de la capital provincial", explican.

La fundación reta al consistorio a realizar los trámites necesarios para ejercer la posibilidad de convocar una consulta popular municipal sobre el destino de los 160.000 euros. "Para los naturalistas resulta preocupante el uso que parecen hacer las administraciones de los recursos públicos, promoviendo una violencia explícita a la que permiten acceder a menores de edad, como esta feria taurina", sentencian.