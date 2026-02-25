El Castillo de la Arguijuela de Cáceres acoge a decenas de dentistas en el día de Santa Apolonia

El Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura celebró el pasado sábado 21 de febrero de 2026 la gala de Santa Apolonia en el Castillo de la Arguijuela de Cáceres, una jornada con la que el sector ha querido reconocer la excelencia odontológica y subrayar el compromiso de la profesión con la salud bucodental.

El acto ha reunido a profesionales e invitados institucionales en una cita en la que se han entregado distinciones a dentistas por su trayectoria y se ha reconocido de forma específica la labor de la odontología militar, destacando su aportación en formación, apoyo sanitario y participación en misiones, así como el papel de la tecnología y la investigación en el ámbito odontológico.

Reconocimientos y valor a la profesión

Durante la ceremonia, el Colegio ha puesto el foco en la trayectoria profesional y en el trabajo cotidiano de la odontología en Extremadura, con una gala concebida como un espacio para “poner en valor” la dedicación al cuidado de la salud oral y el desempeño de los profesionales en distintos ámbitos del sistema sanitario.

Cierre institucional y convivencia

La celebración ha concluido con una intervención institucional por parte de la Consejería de Salud y Servicios Sociales y con la interpretación del himno regional. Tras el acto, los asistentes han compartido una comida de confraternidad y baile, un encuentro orientado a reforzar la convivencia y el intercambio de experiencias entre compañeros.

Con esta jornada, el Colegio ha reiterado su apuesta por la excelencia profesional, la defensa de la odontología y el impulso del compañerismo dentro de la comunidad odontológica extremeña.