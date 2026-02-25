Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Cita profesional

El Castillo de la Arguijuela de Cáceres acoge a decenas de dentistas en el día de Santa Apolonia

La gala, celebrada el pasado 21 de febrero, distinguió trayectorias destacadas y puso en valor la odontología militar

Odontólogos celebran el día de Santa Apolonia.

Odontólogos celebran el día de Santa Apolonia. / Red social X (Sara García Espada)

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura celebró el pasado sábado 21 de febrero de 2026 la gala de Santa Apolonia en el Castillo de la Arguijuela de Cáceres, una jornada con la que el sector ha querido reconocer la excelencia odontológica y subrayar el compromiso de la profesión con la salud bucodental.

El acto ha reunido a profesionales e invitados institucionales en una cita en la que se han entregado distinciones a dentistas por su trayectoria y se ha reconocido de forma específica la labor de la odontología militar, destacando su aportación en formación, apoyo sanitario y participación en misiones, así como el papel de la tecnología y la investigación en el ámbito odontológico.

Reconocimientos y valor a la profesión

Durante la ceremonia, el Colegio ha puesto el foco en la trayectoria profesional y en el trabajo cotidiano de la odontología en Extremadura, con una gala concebida como un espacio para “poner en valor” la dedicación al cuidado de la salud oral y el desempeño de los profesionales en distintos ámbitos del sistema sanitario.

Cierre institucional y convivencia

La celebración ha concluido con una intervención institucional por parte de la Consejería de Salud y Servicios Sociales y con la interpretación del himno regional. Tras el acto, los asistentes han compartido una comida de confraternidad y baile, un encuentro orientado a reforzar la convivencia y el intercambio de experiencias entre compañeros.

Noticias relacionadas y más

Con esta jornada, el Colegio ha reiterado su apuesta por la excelencia profesional, la defensa de la odontología y el impulso del compañerismo dentro de la comunidad odontológica extremeña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
  2. Muere en Cáceres Dylor, mujer referente en el mundo de la caza y Condesa viuda de Trespalacios
  3. Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
  4. El bar bazar de Cáceres
  5. Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
  6. La Madrila y su emblemática discoteca Faunos se consolidaron como referencia del ocio nocturno en Cáceres en 1987
  7. Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras
  8. Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse

Jose y Toño conquistan desde Cáceres el corazón británico: 'The Times' se rinde a Atrio

Jose y Toño conquistan desde Cáceres el corazón británico: 'The Times' se rinde a Atrio

Alicia Izaguirre, primera gobernadora civil de Cáceres, marcó un hito en la España de 1988

Alicia Izaguirre, primera gobernadora civil de Cáceres, marcó un hito en la España de 1988

500.000 euros de recaudación en IBI rústico y caminos en ruinas, según Vox Cáceres

Tres citas culturales para llenar de vida Cáceres

Tres citas culturales para llenar de vida Cáceres

Traslados procesionales, cultos y convivencia: así es el programa de la Cofradía de las Batallas de Cáceres para Semana Santa

Traslados procesionales, cultos y convivencia: así es el programa de la Cofradía de las Batallas de Cáceres para Semana Santa

Cáceres abre el plazo de subvenciones a las asociaciones de vecinos para 2026

Cáceres abre el plazo de subvenciones a las asociaciones de vecinos para 2026

Una tecnológica de Cáceres será la única empresa extremeña en el Pabellón de España del MWC Barcelona 2026

Una tecnológica de Cáceres será la única empresa extremeña en el Pabellón de España del MWC Barcelona 2026

El Castillo de la Arguijuela de Cáceres acoge a decenas de dentistas en el día de Santa Apolonia

El Castillo de la Arguijuela de Cáceres acoge a decenas de dentistas en el día de Santa Apolonia
Tracking Pixel Contents