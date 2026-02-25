Cita profesional
El Castillo de la Arguijuela de Cáceres acoge a decenas de dentistas en el día de Santa Apolonia
La gala, celebrada el pasado 21 de febrero, distinguió trayectorias destacadas y puso en valor la odontología militar
El Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura celebró el pasado sábado 21 de febrero de 2026 la gala de Santa Apolonia en el Castillo de la Arguijuela de Cáceres, una jornada con la que el sector ha querido reconocer la excelencia odontológica y subrayar el compromiso de la profesión con la salud bucodental.
El acto ha reunido a profesionales e invitados institucionales en una cita en la que se han entregado distinciones a dentistas por su trayectoria y se ha reconocido de forma específica la labor de la odontología militar, destacando su aportación en formación, apoyo sanitario y participación en misiones, así como el papel de la tecnología y la investigación en el ámbito odontológico.
Reconocimientos y valor a la profesión
Durante la ceremonia, el Colegio ha puesto el foco en la trayectoria profesional y en el trabajo cotidiano de la odontología en Extremadura, con una gala concebida como un espacio para “poner en valor” la dedicación al cuidado de la salud oral y el desempeño de los profesionales en distintos ámbitos del sistema sanitario.
Cierre institucional y convivencia
La celebración ha concluido con una intervención institucional por parte de la Consejería de Salud y Servicios Sociales y con la interpretación del himno regional. Tras el acto, los asistentes han compartido una comida de confraternidad y baile, un encuentro orientado a reforzar la convivencia y el intercambio de experiencias entre compañeros.
Con esta jornada, el Colegio ha reiterado su apuesta por la excelencia profesional, la defensa de la odontología y el impulso del compañerismo dentro de la comunidad odontológica extremeña.
- La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
- Muere en Cáceres Dylor, mujer referente en el mundo de la caza y Condesa viuda de Trespalacios
- Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
- El bar bazar de Cáceres
- Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
- La Madrila y su emblemática discoteca Faunos se consolidaron como referencia del ocio nocturno en Cáceres en 1987
- Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras
- Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse