Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres

Tras el impacto contra el coche de la Policía Local en Cáceres, el conductor, que iba acompañado, se mostró agresivo e intentó incitar a los testigos contra los agentes

Coches de policía local en la plaza Mayor de Cáceres en una imagen de archivo.

Coches de policía local en la plaza Mayor de Cáceres en una imagen de archivo. / El Periódico

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

Los hechos ocurrieron en la madrugada de sábado a domingo pasadas las dos de la mañana en la avenida Clara Campoamor. Los agentes de la Policía Local de Cáceres realizaban un control de alcoholemia a la altura de la estatua del caballo de Hernán Cortés. Se trataba de uno de esos controles habituales que se desarrollan los fines de semana. Según han relatado testigos presenciales que estaban en el lugar de los hechos en ese momento, los policías, en un coche camuflado, dieron el alto a un conductor que iba con un acompañante a bordo de un Minits, uno de esos coches eléctricos que acaban de instalarse en la ciudad.

El conductor, que venía de la Fuente Luminosa, al percatarse de la presencia del control, lo esquivó. Hay casos, en los que cuando un conductor observa que hay un control se da la vuelta o realiza una maniobra para que el copiloto tome el control del vehículo. En este caso, el piloto, que iba en dirección a Hernán Cortés, realizó dos maniobras bruscas con la aparente intención de cambiar el sentido de la marcha y evitar la intervención policial.

Aceleró y embistió

Los agentes activaron entonces los dispositivos luminosos del vehículo camuflado -tanto la luz frontal como las luces del parasol- y situaron el coche policial en mitad de la vía con el objetivo de detener la marcha del turismo. Sin embargo, lejos de enmendar el error, el conductor aceleró y embistió directamente contra la parte frontal izquierda del vehículo policial, continuando la marcha unos 60 metros más hasta detenerse.

Tras el impacto, y ante el desconocimiento inicial de las motivaciones del conductor, los agentes procedieron a sacarlo del vehículo y a engrilletarlo, empleando la fuerza mínima indispensable para garantizar su seguridad. Sin embargo, y según las mismas fuentes, el piloto se mostró en todo momento agresivo, propinando manotazos para evitar ser bajado del coche y profiriendo insultos reiterados contra los agentes.

Además, el hombre trató de incitar a un grupo de numeroso de personas que se encontraban en la zona y que habían sido testigos del accidente con el fin de ponerlos en contra de los agentes. "Nos decía, grabad, grabad", cuenta un testigo.

Como consecuencia del impacto, ambos policías tuvieron que ser trasladados al servicio de Urgencias del Hospital San Francisco, donde recibieron asistencia médica por las lesiones sufridas. El coche de la policía acabó con todo el frontal destrozado. "Esos coches tienen una estructura indeformable y se metió como un ariete en el coche de la policía local", cuenta un joven que presenció lo sucedido.

Los agentes "debieron terminar con una buena rectificación de las cervicales, estaban jodidos", añade otro testigo presencial. "Fue una persecución en toda regla. De película. Arriesgaron el tipo pero finalmente lo detuvieron", concluye el testigo.

Aún hubo tiempo para realizar el oportuno control: no llevaba carnet y dio positivo en drogas.

TEMAS

