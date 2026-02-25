De los cubatas por 12 pesetas a nuevas viviendas en bajos comerciales de La Madrila Alta de Cáceres

El edificio del Banco de España y el gigante que albergó Caja Salamanca y Soria (hoy Unicaja) en la esquina con Virgen de Guadalupe se convierten en la puerta de entrada de la calle Doctor Fleming de Cáceres, epicentro de la zona conocida como La Madrila Alta y que aún guarda los restos de la movida cacereña, aunque, para qué engañarse, venida a menos. La clave para entender el cambio que experimenta esta zona lo encontramos en el número 3 de la vía, donde en uno de sus bajos comerciales acaban de construir una vivienda. Y ya está en venta: 100 metros cuadrados distribuidos en salón, cocina con despensa, tres dormitorios y baño. El cartel incluye teléfono de contacto.

Es uno de los ejemplos más visibles de la conversión de locales en residencia, algo que se extiende por todo Cáceres. Pero, además, en el segundo piso del mismo bloque se está reformando la vivienda. Si hace unos años se hubiera realizado una encuesta para saber cuántos cacereños querían comprarse un piso en La Madrila, seguramente el resultado hubiera sido demoledor. Todos querían escapar de una zona, castigada durante años por los ruidos. Ahora, aunque de forma tímida, la tendencia está cambiando.

En Doctor Fleming siguen los de siempre, como Vidarte o la Universidad Popular. Al lado, el Udaco (ya cerrado) y un local que marcó la historia de Cáceres y que la última vez que se vió abierto llevaba por nombre Emotion. Fue en 1970 cuando los hermanos Molero compraron por un millón de pesetas ese establecimiento que un pescadero acababa de construir y que bautizó como Fleming. Después sería Taranto y La Hacienda.

El local tenía 140 metros cuadrados, una barra de 13 metros, una celosía central y cocina al fondo. Por allí pasaba “todo Cáceres”, con cubatas a 12 pesetas y una carta pionera de hasta 15 platos combinados a 125 pesetas: huevos fritos, ternera, pollo, patatas, postre y vino. En la cocina y el día a día trabajaban varias mujeres del entorno familiar. Una de ellas protagonizó una escena recordada cuando logró frenar una pelea agarrando por la espalda a uno de los implicados.

Las Nocheviejas eran punto de encuentro no solo para la familia, sino también para clientes habituales: empleados de la Diputación, de la Caja Rural (entonces en Fleming, donde hoy está Unicaja), o De Crae, un almacén de electrodomésticos frente al Banco de España. La Madrila Alta empezaba a consolidarse con locales como OK, que abrió Genaro Rodríguez cuando la Madrila Alta comenzaba a despuntar y que luego fye Carpe Diem, que también ha terminado cerrando. Y otros nombres como Tropicana, Kioto o Pulido.

La historia familiar se entrelaza con anécdotas del barrio, como aquella siesta en la que varios niños aparecieron dormidos en una cabina telefónica de la calle, o cuando uno de ellos fue encontrado en el patio trasero del hospital y, al preguntarle de quién era, respondió con naturalidad: “Soy de Fleming”.

En 1978 comenzó la diversificación. Uno de los hermanos abrió Fleming 2 en Médico Sorapán, tras pasar por una ferretería, donde se hicieron célebres las patatas bravas que consumían hasta 50 kilos semanales. Otros emprendieron nuevos caminos en bodegones, abastecimientos hosteleros, restauración o incluso una granja de ranas en su pueblo.

Paradiso

Ahora la calle se prepara para la apertura de Paradiso, un club de copas en el antiguo Nebbia que ha anunciado su inauguración el próximo 7 de marzo. En el número 7 se mantienen la asesoría cacereña y un despacho de abogados. Continúan también el salón de peluquería unisex Pachá, con servicios de estética

Enfrente resiste la copistería Tecniempress, junto a Gestión Inmobiliaria Urbanística y Medioambiental. El local que ocupó un centro de oposiciones está en alquiler, y Grooming Men’s Room, en la esquina con la calle Niza, se ha convertido en una peluquería para caballeros de referencia. El centro de estética Capricho de Dioses o el kebac Urban Doner son también negocios que marcan la diferencia; Bambú, Persia o Bontá Gastronomía siguen al pie del cañón.

En la memoria de Doctor Fleming permanece el desaparecido Makao, que abrió sus puertas el mes de mayo del año 1981 de la mano de Aureliano García Esteban, Nano, que se jubiló en 2021. Eran los años del Charol, del Lennon, Samoa o el Liverpool. La Madrila (alta y baja) estaban en plena efervescencia. Los bares ya estaban llenos a las cinco de la tarde, y Cáceres se rindió a los pies del café irlandés y de los cócteles de Nano en este local de decoración tropical que causó verdadero furor. ¿Quién no recuerda el Alexander, el Coco Loco o el San Francisco? Deliciosos y siempre preparados con el mimo y la profesionalidad de quien fuera un genio de la hostelería.

Cáritas y Médicos del Mundo también han encontrado su hueco en Doctor Fleming, la calle donde permanecen en el recuerdo los cubatas a 12 pesetas cuando aún el euro no entraba dentro de nuestros planes.