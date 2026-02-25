Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Cambiar y no cambiar"

Las cosas cambian –constante axioma para entender–; a la vez deseamos que no lo hagan, por lo menos a la velocidad que lo hacen. ¿De dónde sale este ese deseo contra la ley del universo? ¿Acaso la cultura es ese invento humano para controlar el incesante cambio de lo que llamamos realidad? ¿Qué ganamos reteniendo el cambio? Lo conocido a través de la razón nos manifiesta de forma inexorable el continuo cambio producido en todo lo existente, sea inerte o vivo, lejano o cercano, en nosotros y en todos los demás.

A la vez necesitamos que haya recónditos espacios en nosotros para reconocernos en nuestra identidad; al igual para convivir con los otros necesitamos una constante reconocida, de lo contrario los estímulos llegados a nuestra inteligencia no harían reconocibles esas otredades, muy similares a nosotros por otra parte. La convivencia requiere de estructuras poco movibles, cuando no inalterables, espacios de identificación reconocibles a través del tiempo para poder navegar en esa continua turbulencia del mismo cambio.

Necesario es, por tanto, la quietud en medio de la vorágine de lo nuevo, y es precisamente ese diálogo el que debe hacer eficaz la cultura, este maravilloso invento de la evolución humana. Desde él adquiere sentido la quietud del cambio, la foto fija del incesante movimiento de la realidad. De esta forma hacemos control de lo incontrolable, manejo de lo inmanejable, convertimos en propio lo inalcanzable; en definitiva nos convertimos en creadores de algo que, sin existir, nos permite existir a nosotros; verdadera magia, ¿no? Salvo el amor, la cultura hace real lo irreal, el cambio lo hace quietud, lo efímero permanente y el tiempo parcelado en microtiempos imposibles para el mismo tiempo. Salvo el amor, digo, amada, esto es lo eternamente cambiante en sí mismo a la vez que permanente. Yo lo sé, amor, lo sé por ti, lo sé y estoy seguro de que muchos de ustedes también lo saben.