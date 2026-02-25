El fenómeno María Pombo divide a Cáceres: entre el interés por el embarazo y el rechazo al "escaparate de influencers"

El estreno de la nueva temporada de Pombo en Prime Video, centrada en el tercer embarazo de la influencer madrileña y en nuevas tramas familiares, ha vuelto a situar el formato entre lo más comentado en redes. También en Cáceres, donde el fenómeno no pasa desapercibido y genera opiniones enfrentadas.

Desde su lanzamiento, la serie se ha consolidado como uno de los documentales de influencers más seguidos en España. La quinta entrega, ya disponible, promete mostrar de cerca la recta final del embarazo y la llegada de su hija, además de posibles sorpresas en el entorno familiar y un viaje en autocaravana que, según apunta la promoción, marcará parte de la narrativa.

En la calle, el interés es real, aunque desigual.

"Lo veo porque me entretiene y me evado", comenta una joven universitaria en el entorno de Cánovas. "Al final es como seguir una serie, pero basada en su vida. Me da curiosidad cómo organizan todo con tres niños y tanta exposición pública", sentencia.

En la misma línea, Carmen, una vecina, reconoce que empezó a verlo "por pura curiosidad" y ha acabado enganchada. "Es verdad que es una vida muy distinta a la nuestra, pero también enseñan momentos familiares con los que te puedes sentir identificada". Sin embargo, no todos comparten ese entusiasmo.

"Es convertir la vida privada en negocio", opina Carlos, que trabaja en el centro. "No me interesa ver cómo viven personas que basan todo en mostrarse. Prefiero otro tipo de contenidos".

También hay quienes critican el modelo que proyecta. "Da la sensación de que todo es perfecto, viajes, casas, celebraciones… y eso crea expectativas poco reales, sobre todo en gente joven", apunta Marta Martín.

El debate

El debate no es nuevo. El formato combina celebraciones, nacimientos y viajes con la exposición constante en redes sociales, un modelo que ha demostrado funcionar en audiencia y conversación digital. La plataforma ha apostado de nuevo por esta saga como uno de sus productos fuertes de entretenimiento nacional.

En Cáceres, mientras algunos esperan cada temporada como quien sigue una ficción más, otros lo ven como un síntoma de una época en la que la intimidad se ha convertido en contenido. Entre la curiosidad y el escepticismo, el fenómeno Pombo también se discute en las terrazas extremeñas.