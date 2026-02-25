Las fiestas de belleza para niñas llegan a Cáceres: así son las 'Beauty Party' para el cuidado de la piel

Las redes sociales vuelven a marcar tendencia, esta vez entre las más pequeñas. Cada vez es más habitual ver a niñas menores de 12 años pendientes de lo que se publica en TikTok, donde influencers y creadoras de contenido comparten rutinas de skin care, maquillaje y productos de marcas reconocidas. El problema surge cuando intentan imitar esos hábitos sin tener en cuenta que la piel infantil no tiene las mismas necesidades que la de una persona adulta y, por tanto, no debería utilizar los mismos cosméticos.

Decidir o ceder: el dilema de las madres

El interés por el cuidado facial comienza a edades cada vez más tempranas. Muchas niñas piden productos específicos y maquillaje influidas por lo que consumen a diario en redes sociales. Algunas acuden a tiendas especializadas acompañadas de sus madres para comprar los mismos artículos que ellas usan. En ciertos casos, las madres ceden para evitar discusiones, en otros, optan por dejarse asesorar por profesionales y elegir opciones más adecuadas para su edad.

La voz de alerta desde el sector

Alba de la Cruz, modelo y maquilladora profesional, también ha denunciado esta tendencia a través de sus redes sociales. Según ha relatado, fue testigo de una escena que le llamó especialmente la atención: una madre acudió con su hija de 11 años a un establecimiento de estética para preguntar qué productos de skin care podía comprarle con el objetivo de que la niña dejara de utilizar los suyos. La madre ya había seleccionado algunos artículos cuando una empleada del local intervino al comprobar que entre ellos había un exfoliante químico pensado para incluirlo en una rutina facial nocturna. La trabajadora le explicó con firmeza que ese tipo de producto no es adecuado para la piel infantil y advirtió a la menor de que, aunque estas rutinas sean habituales entre creadoras de contenido en redes sociales como TikTok, no están recomendadas para niñas de su edad.

Nacen las 'Beauty Party' en Cáceres

Ante este fenómeno creciente, también surgen propuestas adaptadas al público infantil. En Cáceres, el salón de belleza Mil Destellos ha puesto en marcha desde hace un mes y medio las denominadas Beauty Party, encuentros dirigidos a niñas de entre 6 y 12 años que celebran cumpleaños o reuniones con tratamientos pensados específicamente para su piel. Una iniciativa que refleja cómo esta tendencia no solo se consolida, sino que comienza a encontrar su propio espacio dentro del sector de la estética.

Por último, Noemí Gil, integrante del equipo de Mil Destellos, explica que en estas celebraciones aplican mascarillas faciales divertidas y tratamientos nutritivos para el cabello, siempre adaptados a la edad de las niñas. Además, señala que en los últimos años ha cambiado la forma de organizar los cumpleaños. "Antes los padres optaban con más frecuencia por celebrarlos en hamburgueserías o parques de bolas, mientras que ahora se inclinan por este tipo de propuestas relacionadas con el cuidado y la estética".