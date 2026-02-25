Juan Manuel Cruz, diseñador de Cáceres: de los Premios Feroz a alfombras internacionales con diseños para Christian Acedo, Kuve y Duarte Gomes

El diseñador cacereño Juan Manuel Cruz inicia 2026 consolidando su presencia en los principales escenarios de la moda y el entretenimiento en España, y dando el salto internacional a Portugal.

El año comenzó con su participación en RTVE durante la Nochevieja, donde firmó el vestuario del grupo Nebulosa en una actuación seguida por millones de espectadores. Sus propuestas destacaron por un equilibrio entre carácter, sofisticación y riesgo medido, adaptadas a la identidad única del grupo. Su trabajo también se ha visto en la alfombra roja de los premios Los Carmen de la Academia de Cine de Andalucía, antesala de los Goya. Allí, el cineasta Miguel Ángel Olivares vistió un total look de Cruz que se convirtió en uno de los más comentados, consolidando la relación profesional entre director y diseñador.

De los Feroz al Benidorm Fest

Poco después, la atención volvió a centrarse en él en los Premios Feroz, donde el estilista Christian Acedo lució un atrevido traje blanco acompañado de un maxi abrigo diseñado por Cruz. En el ámbito musical, el diseñador vistió a la cantante Kuve, finalista del Benidorm Fest 2024, con un vestido rojo estructurado en la alfombra fucsia de la edición de este año, reforzando su vínculo con la industria musical.

Cáceres en la alfombra roja portuguesa

Su proyección internacional se inició este mes de febrero en Portugal, donde el actor Duarte Gomes apareció con un total look monocromático en la gala del 33 aniversario del canal TVI, marcando su primera gran incursión fuera de España. El diseñador continúa trabajando en diversos proyectos a medida, mientras prepara su próxima colección, que mantendrá su estilo característico. Su presencia en festivales como el de Málaga demuestra que el talento de Cáceres sigue ganando visibilidad en la moda y la cultura a nivel nacional e internacional.