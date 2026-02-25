Luis Pastor llega a los colegios de Cáceres: un proyecto educativo de la Diputación sobre memoria y diálogo

Luis Pastor llega a los centros educativos cacereños. El Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres ha puesto en marcha, junto al cantautor extremeño, el proyecto artístico-educativo '¿Qué fue de los cantautores? Memorias en verso', una propuesta que busca acercar a los estudiantes la memoria de una generación que vivió los años de la dictadura franquista y utilizó la música como forma de resistencia y expresión.

El programa, que toma su nombre de la biografía en verso del propio artista, pretende trasladar a las nuevas generaciones las vivencias de quienes crecieron en un contexto marcado por el miedo, el silencio y la represión, pero también por el compromiso social y la lucha por las libertades.

IES Universidad Laboral

La iniciativa arrancó este lunes en el IES Universidad Laboral de Cáceres, donde cerca de 80 estudiantes de primero de bachillerato participaron en el primero de los diez conciertos previstos. Durante aproximadamente hora y media, el alumnado, el profesorado y el propio cantautor compartieron experiencias personales y reflexionaron sobre temas como la libertad, la democracia o la participación ciudadana.

Concierto-taller de Luis Pastor en la Laboral. / Diputación de Cáceres

El encuentro permitió establecer un diálogo intergeneracional en el que Pastor relató cómo era la vida de un adolescente en un pueblo extremeño durante los años 70, mientras que los docentes aportaron su visión de las décadas posteriores y el alumnado compartió su realidad actual.

La música actuó como hilo conductor de la actividad, convertida en una herramienta pedagógica para facilitar el conocimiento histórico, preservar la memoria de quienes sufrieron la represión y fomentar el pensamiento crítico entre los jóvenes. Previamente, los estudiantes habían trabajado en clase la figura del cantautor con el apoyo del profesorado de Literatura y Música.

Recorrido provincial

La iniciativa continuará durante los meses de marzo y abril en distintos centros educativos de la provincia de Cáceres. Entre las próximas fechas confirmadas se encuentran actuaciones en el IES Al-Qázeres el 3 de marzo, la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres el 16 de marzo, el IES Mario Roso de Luna de Logrosán el 18 de marzo, el Centro de Adultos de Cáceres el 24 de marzo y el Colegio Nazaret de Cáceres el 26 de marzo.

Con este recorrido, la Diputación busca consolidar un programa que une cultura, memoria y educación, utilizando la canción de autor como vehículo para transmitir valores democráticos y preservar el legado de una generación clave en la historia reciente de España.

El proyecto refuerza así el papel de la cultura como herramienta educativa y de reflexión, contribuyendo a que las nuevas generaciones comprendan mejor el pasado y participen de forma activa y consciente en el presente.