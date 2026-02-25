Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Oficina de Igualdad de Cáceres realizó cerca de 400 atenciones a víctimas de violencia de género en 2025

El servicio municipal ha desarrollado además unas 30 actuaciones de sensibilización, prevención y promoción de la igualdad a lo largo del año

La concejala de Mujer, Encarna Solís, durante la presentación de los actos del 8M, donde presentó los datos.

Ángel García Collado

La Oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Cáceres ha realizado alrededor de 400 atenciones durante 2025, principalmente a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, según el balance dado a conocer por el consistorio.

Estas intervenciones se han centrado en el acompañamiento y apoyo a mujeres que atraviesan situaciones de violencia, así como en la atención a menores afectados por este contexto, dentro del trabajo continuado que desarrolla el servicio municipal en materia de protección y asesoramiento.

Sensibilización y prevención

Además de la atención directa, la Oficina de Igualdad ha llevado a cabo cerca de 30 actuaciones a lo largo del año relacionadas con la sensibilización, la concienciación y la promoción de la igualdad.

Entre estas iniciativas se incluyen campañas contra las agresiones sexuales, la instalación de puntos violetas en eventos y espacios públicos, así como acciones formativas dirigidas a distintos colectivos. También se han desarrollado actividades de calle y propuestas participativas con el objetivo de reforzar el compromiso social frente a todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Desde el Ayuntamiento se ha señalado que se mantendrá esta línea de trabajo, reforzando tanto las acciones preventivas como la atención a víctimas, en el marco de las políticas municipales de igualdad.

