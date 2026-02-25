Igualdad
La Oficina de Igualdad de Cáceres realizó cerca de 400 atenciones a víctimas de violencia de género en 2025
El servicio municipal ha desarrollado además unas 30 actuaciones de sensibilización, prevención y promoción de la igualdad a lo largo del año
La Oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Cáceres ha realizado alrededor de 400 atenciones durante 2025, principalmente a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, según el balance dado a conocer por el consistorio.
Estas intervenciones se han centrado en el acompañamiento y apoyo a mujeres que atraviesan situaciones de violencia, así como en la atención a menores afectados por este contexto, dentro del trabajo continuado que desarrolla el servicio municipal en materia de protección y asesoramiento.
Sensibilización y prevención
Además de la atención directa, la Oficina de Igualdad ha llevado a cabo cerca de 30 actuaciones a lo largo del año relacionadas con la sensibilización, la concienciación y la promoción de la igualdad.
Entre estas iniciativas se incluyen campañas contra las agresiones sexuales, la instalación de puntos violetas en eventos y espacios públicos, así como acciones formativas dirigidas a distintos colectivos. También se han desarrollado actividades de calle y propuestas participativas con el objetivo de reforzar el compromiso social frente a todas las formas de violencia hacia las mujeres.
Desde el Ayuntamiento se ha señalado que se mantendrá esta línea de trabajo, reforzando tanto las acciones preventivas como la atención a víctimas, en el marco de las políticas municipales de igualdad.
