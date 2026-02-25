Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Cáceres propone la Ribera del Marco como una ruta de 5,5 km abierta a militancia y ciudadanía el 1 de marzo

La caminata, de baja dificultad y para todas las edades, saldrá del Espacio de Creación Joven a las 10.30 y finalizará en La Mejostilla

Carrera en el Espacio para la Creación Joven.

Carrera en el Espacio para la Creación Joven. / El Periódico Extremadura

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La Agrupación Socialista de Cáceres ha planteado una nueva actividad dentro de su programa de rutas senderistas “Pateando Cáceres”, una propuesta abierta tanto a la militancia como a la ciudadanía. Bajo el título “Ribera del Marco”, la convocatoria se ha fijado para el domingo 1 de marzo (10:30 horas) con un recorrido de unos 5,5 kilómetros y de baja dificultad.

La ruta ha partido del Espacio de Creación Joven y ha tenido como punto de llegada la Mejostilla, con un itinerario pensado para “todas las edades”, según ha indicado la organización.

Inscripción gratuita

La participación ha sido gratuita, aunque ha requerido inscripción previa. Para apuntarse, el PSOE de Cáceres ha facilitado un correo electrónico (psoeinstitucionalcaceres@gmail.com) y un teléfono de contacto (689 105 428).

Desde la agrupación han animado a sumarse a la caminata con el objetivo de conocer mejor Cáceres y su entorno y, al mismo tiempo, compartir “un espacio de escucha con la ciudadanía”.

El programa “Pateando Cáceres” ha previsto continuidad en los próximos meses con nuevos recorridos por enclaves como la Solana de la Montaña, el Cerro Arropez o Valdeflores.

TEMAS

