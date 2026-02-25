Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Para personas sin hogar

El PSOE, sobre los 200.000 euros para un centro de día en Cáceres: "No se va a crear uno, se va a aumentar la partida"

Durante el consejo rector del Imas, se informó del destino exacto de la cuantía

Sesión plenaria en la que se abordó el futuro centro de día.

Sesión plenaria en la que se abordó el futuro centro de día. / Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El PSOE ha mostrado su queja sobre el destino exacto de los 200.000 euros destinados a la creación de un centro de día en Cáceres. Aseguran que, durante la sesión del consejo rector del Imas, el único tema que se abordó fue este tras una cuestión realizada por el propio Grupo Municipal Socialista: "Nos dijeron que el dinero que se va a destinar va a ser para incrementar la partida a la asociación que gestiona el recinto, no para la creación de uno nuevo", asegura su portavoz, Belén Fernández.

Durante el pleno del pasado jueves, se anunció que el borrador presupuestario de 2026 contemplaba una partida de 200.000 euros para el futuro centro de día, así como que se barajaba la ubicación en el antiguo CRR de Feafes en Mejostilla. La moción salió adelante con los votos a favor de PP, PSOE y Unidas Podemos. Solo Vox se posicionó en contra.

Noticias relacionadas

Esto llegó al pleno porque los socialistas buscaban reforzar la red de atención a personas sin hogar, asegurando que "hay alrededor de 20 personas durmiendo en la calle en la ciudad". Por su parte, la concejala del PP Encarna Solís aseguró que "el compromiso del Gobierno municipal se demuestra con hechos" y recordó el incremento de subvenciones al Centro Vída y al Centro de Emergencia Social. Confirmó que el borrador presupuestario de 2026 incluye la partida de 200.000 euros para el futuro centro de día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
  2. Muere en Cáceres Dylor, mujer referente en el mundo de la caza y Condesa viuda de Trespalacios
  3. Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
  4. El bar bazar de Cáceres
  5. Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
  6. La Madrila y su emblemática discoteca Faunos se consolidaron como referencia del ocio nocturno en Cáceres en 1987
  7. Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras
  8. Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse

Alicia Izaguirre, primera gobernadora civil de Cáceres, marcó un hito en la España de 1988

Alicia Izaguirre, primera gobernadora civil de Cáceres, marcó un hito en la España de 1988

500.000 euros de recaudación en IBI rústico y caminos en ruinas, según Vox Cáceres

Tres citas culturales para llenar de vida Cáceres

Tres citas culturales para llenar de vida Cáceres

Traslados procesionales, cultos y convivencia: así es el programa de la Cofradía de las Batallas de Cáceres para Semana Santa

Traslados procesionales, cultos y convivencia: así es el programa de la Cofradía de las Batallas de Cáceres para Semana Santa

Cáceres abre el plazo de subvenciones a las asociaciones de vecinos para 2026

Cáceres abre el plazo de subvenciones a las asociaciones de vecinos para 2026

Una tecnológica de Cáceres será la única empresa extremeña en el Pabellón de España del MWC Barcelona 2026

Una tecnológica de Cáceres será la única empresa extremeña en el Pabellón de España del MWC Barcelona 2026

El Castillo de la Arguijuela de Cáceres acoge a decenas de dentistas en el día de Santa Apolonia

El Castillo de la Arguijuela de Cáceres acoge a decenas de dentistas en el día de Santa Apolonia

El PSOE de Cáceres propone la Ribera del Marco como una ruta de 5,5 km abierta a militancia y ciudadanía el 1 de marzo

El PSOE de Cáceres propone la Ribera del Marco como una ruta de 5,5 km abierta a militancia y ciudadanía el 1 de marzo
Tracking Pixel Contents