Para personas sin hogar
El PSOE, sobre los 200.000 euros para un centro de día en Cáceres: "No se va a crear uno, se va a aumentar la partida"
Durante el consejo rector del Imas, se informó del destino exacto de la cuantía
El PSOE ha mostrado su queja sobre el destino exacto de los 200.000 euros destinados a la creación de un centro de día en Cáceres. Aseguran que, durante la sesión del consejo rector del Imas, el único tema que se abordó fue este tras una cuestión realizada por el propio Grupo Municipal Socialista: "Nos dijeron que el dinero que se va a destinar va a ser para incrementar la partida a la asociación que gestiona el recinto, no para la creación de uno nuevo", asegura su portavoz, Belén Fernández.
Durante el pleno del pasado jueves, se anunció que el borrador presupuestario de 2026 contemplaba una partida de 200.000 euros para el futuro centro de día, así como que se barajaba la ubicación en el antiguo CRR de Feafes en Mejostilla. La moción salió adelante con los votos a favor de PP, PSOE y Unidas Podemos. Solo Vox se posicionó en contra.
Esto llegó al pleno porque los socialistas buscaban reforzar la red de atención a personas sin hogar, asegurando que "hay alrededor de 20 personas durmiendo en la calle en la ciudad". Por su parte, la concejala del PP Encarna Solís aseguró que "el compromiso del Gobierno municipal se demuestra con hechos" y recordó el incremento de subvenciones al Centro Vída y al Centro de Emergencia Social. Confirmó que el borrador presupuestario de 2026 incluye la partida de 200.000 euros para el futuro centro de día.
