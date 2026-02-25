500.000 euros de recaudación en IBI rústico y caminos en ruinas, según Vox Cáceres

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres ha denunciado que se recaude cada año más de 500.000 euros en concepto de IBI rústico, pero que esos recursos “no se están traduciendo en mejoras visibles en los caminos públicos del término municipal”, una situación que, según el portavoz, Eduardo Gutiérrez, “perjudica gravemente a agricultores, ganaderos y propietarios del mundo rural”.

"Abandono evidente"

Gutiérrez ha subrayado que muchos de estos caminos presentan un “estado de abandono evidente”, con firmes deteriorados, falta de drenaje, cunetas inexistentes y ausencia de mantenimiento periódico, lo que “dificulta el acceso” a explotaciones agrícolas y ganaderas y compromete la seguridad de quienes transitan por ellos.

El portavoz de Vox ha insistido en que la fiscalidad municipal “debe tener un retorno claro y tangible para quienes sostienen los impuestos”, y ha criticado que se exija el pago puntual del IBI rústico “mientras se desatienden las necesidades del mundo rural”.

Desde el grupo han defendido que la justicia fiscal “implica que los impuestos recaudados en el ámbito rústico deben invertirse en infraestructuras básicas y mejoras que beneficien directamente a los contribuyentes del medio rural”, según han sostenido en nota de prensa.

Plan anual

Vox ha reclamado al Ayuntamiento de Cáceres la elaboración de un plan anual de inversión específico para la conservación y mejora de los caminos públicos, así como la asignación de una parte proporcional del IBI rústico a actuaciones concretas en el término municipal.

Asimismo, el partido ha pedido transparencia en la ejecución presupuestaria y en los criterios de distribución de las inversiones, insistiendo en que los caminos rurales “no pueden ser únicamente una fuente de ingresos, sino una prioridad en la gestión municipal”.

La formación política advierte de que la “dejadez del equipo de gobierno pone en riesgo la competitividad del sector primario y demuestra”, según Vox, que el mundo rural “sigue sin ser una prioridad para el Ayuntamiento de Cáceres”.