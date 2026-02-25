Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Negocios

Una tecnológica de Cáceres será la única empresa extremeña en el Pabellón de España del MWC Barcelona 2026

El congreso se ha celebrado del 2 al 5 de marzo en Fira Gran Via con 49 pymes seleccionadas por Red.es y un programa de reuniones, conferencias y captación de contactos

La presencia cacereña en Barcelona.

La presencia cacereña en Barcelona. / Cedida a El Periódico

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

Cáceres tendrá este mes de marzo un hueco propio en el mayor escaparate internacional de la conectividad. Una tecnológica con sede en la ciudad ha participado como única representante de Extremadura en el Pabellón de España del Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, que se celebrará del 2 al 5 de marzo en Fira Gran Via.

La presencia cacereña se enmarca en la selección oficial de 49 pymes tecnológicas impulsada por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que ha renovado por decimotercer año su apuesta por dar proyección exterior al tejido innovador español.

La fórmula del Pabellón de España incluirá un estand personalizado para cada empresa y acceso a espacios pensados para la actividad comercial (área de networking y salas de reuniones), además de una agenda propia con conferencias, mesas redondas, encuentros con delegaciones internacionales y actividades de relación profesional (afterwork y cóctel oficial, entre otras).

Presencia cacereña.

Presencia cacereña. / El Periódico Extremadura

A ese paquete se suman servicios de apoyo para expositores, como acciones de captación de contactos y presencia en contenidos promocionales, con el objetivo de mejorar el retorno de la participación en el congreso.

El dato que mira Cáceres

Red.es alude como referencia el balance de la última edición del Pabellón: más de 13.000 visitantes presenciales y 5.000 virtuales, más de 70 actividades en el set de conferencias y un programa de entrevistas en formato podcast. En esa misma edición, las empresas expositoras han estimado un potencial de negocio conjunto de 26,5 millones de euros ligado a su presencia en el espacio español.

Noticias relacionadas y más

El MWC Barcelona, promovido por GSMA, se ha consolidado como punto de encuentro de la industria de la conectividad, pero también como escaparate de innovación vinculada a inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, robótica, software y hardware. En ese mapa, la participación de una empresa instalada en Cáceres sitúa a la ciudad, de nuevo, dentro del circuito internacional donde se negocian alianzas, contratos y expansión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
  2. Muere en Cáceres Dylor, mujer referente en el mundo de la caza y Condesa viuda de Trespalacios
  3. Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
  4. El bar bazar de Cáceres
  5. Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
  6. La Madrila y su emblemática discoteca Faunos se consolidaron como referencia del ocio nocturno en Cáceres en 1987
  7. Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras
  8. Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse

Jose y Toño conquistan desde Cáceres el corazón británico: 'The Times' se rinde a Atrio

Jose y Toño conquistan desde Cáceres el corazón británico: 'The Times' se rinde a Atrio

Alicia Izaguirre, primera gobernadora civil de Cáceres, marcó un hito en la España de 1988

Alicia Izaguirre, primera gobernadora civil de Cáceres, marcó un hito en la España de 1988

500.000 euros de recaudación en IBI rústico y caminos en ruinas, según Vox Cáceres

Tres citas culturales para llenar de vida Cáceres

Tres citas culturales para llenar de vida Cáceres

Traslados procesionales, cultos y convivencia: así es el programa de la Cofradía de las Batallas de Cáceres para Semana Santa

Traslados procesionales, cultos y convivencia: así es el programa de la Cofradía de las Batallas de Cáceres para Semana Santa

Cáceres abre el plazo de subvenciones a las asociaciones de vecinos para 2026

Cáceres abre el plazo de subvenciones a las asociaciones de vecinos para 2026

Una tecnológica de Cáceres será la única empresa extremeña en el Pabellón de España del MWC Barcelona 2026

Una tecnológica de Cáceres será la única empresa extremeña en el Pabellón de España del MWC Barcelona 2026

El Castillo de la Arguijuela de Cáceres acoge a decenas de dentistas en el día de Santa Apolonia

El Castillo de la Arguijuela de Cáceres acoge a decenas de dentistas en el día de Santa Apolonia
Tracking Pixel Contents