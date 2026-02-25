Una tecnológica de Cáceres será la única empresa extremeña en el Pabellón de España del MWC Barcelona 2026

Cáceres tendrá este mes de marzo un hueco propio en el mayor escaparate internacional de la conectividad. Una tecnológica con sede en la ciudad ha participado como única representante de Extremadura en el Pabellón de España del Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, que se celebrará del 2 al 5 de marzo en Fira Gran Via.

La presencia cacereña se enmarca en la selección oficial de 49 pymes tecnológicas impulsada por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que ha renovado por decimotercer año su apuesta por dar proyección exterior al tejido innovador español.

La fórmula del Pabellón de España incluirá un estand personalizado para cada empresa y acceso a espacios pensados para la actividad comercial (área de networking y salas de reuniones), además de una agenda propia con conferencias, mesas redondas, encuentros con delegaciones internacionales y actividades de relación profesional (afterwork y cóctel oficial, entre otras).

A ese paquete se suman servicios de apoyo para expositores, como acciones de captación de contactos y presencia en contenidos promocionales, con el objetivo de mejorar el retorno de la participación en el congreso.

El dato que mira Cáceres

Red.es alude como referencia el balance de la última edición del Pabellón: más de 13.000 visitantes presenciales y 5.000 virtuales, más de 70 actividades en el set de conferencias y un programa de entrevistas en formato podcast. En esa misma edición, las empresas expositoras han estimado un potencial de negocio conjunto de 26,5 millones de euros ligado a su presencia en el espacio español.

El MWC Barcelona, promovido por GSMA, se ha consolidado como punto de encuentro de la industria de la conectividad, pero también como escaparate de innovación vinculada a inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, robótica, software y hardware. En ese mapa, la participación de una empresa instalada en Cáceres sitúa a la ciudad, de nuevo, dentro del circuito internacional donde se negocian alianzas, contratos y expansión.